CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- A Diez años del incendioen la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, que dejó 49 niños muertos y más de 80 con secuelas, decenas de padres y familiares marcharon en silencio sobre Paseo de la Reforma y hasta el Zócalo capitalino.

Los papás, familiares y sociedad exigieron justicia y confían en que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no deje que el caso quede impune.

“Ninguno de esos 49 niños debió morir, tampoco debió imperar la injusticia, esa negligencia por parte del Estado de no encarcelar a los culpables, no descansaremos, no vamos a dejar que el olvido se lleve a nuestros hijos”, indicó Abraham Fraijo, papá de Emilia quien murió hace diez años.