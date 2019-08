Familias de los 72 migrantes asesinados en 2010 exigen disculpas públicas

MÉXICO.- A nueve años de la masacre de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas; el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México exigió una disculpa pública; que se investigue y resuelva el caso, la reparación del daño a los familiares y se vigilen las rutas de tránsito.

Son “nueve años de impunidad; en los que todos los días personas migrantes desaparecen y nuevas familias de Centroamérica se unen a la búsqueda y la exigencia de justicia”, expresaron representantes del movimiento.

Aspectos del lugar donde fueron encontrados los cuerpos de 72 migrantes centroamericanos. Foto de Internet

Recordaron que entre 2011 y 2015 sucedieron cuatro masacres de migrantes “y todos los días nos enfrentamos tristemente a la permanente desaparición”.

Por ello familias de Guatemala, Honduras y El Salvador se han unido en comités para impulsar la búsqueda de sus seres queridos y exigir que no se repitan hechos como los de San Fernando en 2010 y Cadereyta en 2012.

Piden no olvidar el hecho

En ese sentido el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, conformado en parte por esos comités, exigió que se acepte la gravedad de la tragedia de San Fernando y se ofrezca una disculpa pública.

Aspectos del lugar donde fue encontrado 72 cuerpos de migrantes, en San Fernando (Tamaulipas). Foto de Internet

También demandó la conformación de un grupo especial de investigación para resolver el caso, se identifique a las víctimas faltantes, se repare integralmente el daño a los familiares y se diagnostique y se vigilen las rutas de tránsito para prevenir más situaciones de ese tipo.

El movimiento también pidió que se busque a los migrantes desaparecidos mediante el fortalecimiento del Mecanismo de Apoyo Exterior para que las familias de Centroamérica que tienen un familiar desaparecido en este país empiecen a acceder a la justicia.

Administraciones anteriores

Sostuvo que los anteriores gobiernos no avanzaron en las investigaciones, hicieron caso omiso de las zonas de riesgo, no hubo garantías de no repetición y la violencia hacia la población migrante se desproporcionó.

“Las familias del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México pedimos a este gobierno que no cometa el mismo error y asuma su responsabilidad de buscar, prevenir y hacer justicia”, externó.

Familiares de las víctimas protestaron este lunes en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para exigir justicia.