Fanatismo seudoreligioso

Falsas iglesias se aprovechan de la gente vulnerable

CIUDAD DE MÉXICO.— Otra secta que impactó fue la llamada “Iglesia Católica Tradicional de La Ermita”. La secta nació en 1973 en Nueva Jerusalén, Michoacán. En agosto de 2012 volvió a ser noticia porque sus integrantes destruyeron las dos escuelas públicas que había en el pueblo y prohibieron a los niños asistir a clases, según publicó en su momento “Animal Político”.

“Las mujeres llevan el pelo cubierto con paños de colores, los hombres deben portar una cruz y las niñas permanecen en silencio la mayor parte del tiempo”.

“Tienen prohibido ver televisión, escuchar radio o montar en bicicleta, y solo pueden leer los textos autorizados por sus líderes. También creen que las nuevas tecnologías diabólicas”.

“Rezan casi todo el día, desde las 4 de la mañana, mientras esperan que el mundo termine de un momento a otro”, dice.

“Las reglas son estrictas. En la comunidad no hay centros de salud, están prohibidas las bebidas alcohólicas y nadie puede salir sin permiso. Durante un tiempo, incluso, se prohibieron las relaciones sexuales”.

La comunidad está rodeada por dos muros, el primero se edificó hace décadas para impedir que los profesores entrasen a la comunidad.

Misiones de Shaddai.— Es calificada como de las sectas más violentas y peligrosas de México, ya que además de engañar a sus adeptos, los priva de la libertad. Esta secta llegó a Chiapas hace 22 años. Daniel López Toledo era el líder quien prometía dar un futuro mejor a las personas de escasos recursos y más vulnerables como las mujeres que vivían en un estado caótico, deprimente y de injusticia, publicó en noviembre de 2017 “La Silla Rota”.

“Al sacarlas de tales condiciones les prometía un hogar, una remuneración económica y seguridad. No obstante, las reclutaba en un hogar del cual no podían salir, les obligaba a realizar trabajos inhumanos y no podían comunicarse con el exterior. Mucho menos podían asistir a la escuela y a las más jóvenes que estaban en edad reproductiva las llevaba a prostituirse. En 2011 detuvieron al líder quien fue procesado por trata de personas, violencia y abusos físicos”.

Iglesia Nueva Generación Internacional.— Secta que suministra sustancias desconocidas a los congregados, causando estados de euforia colectiva que disfrazan como intervenciones del Espíritu Santo, y es de esta manera como despojan a las personas de su dinero, según una denuncia publicada en 2015 por El Independiente.

“La organización cobra $5,000 por contactar a Dios; afirma el apóstol que él puede curar el cáncer, levantar a las personas de sus sillas de ruedas e inclusive puede curar la ceguera, coacciona a las personas a través del negocio de la fe para hacer un fraude”, dijo el denunciante.

Fue fundada en Tabasco y en 2009 un grupo de feligreses rociaron aceite, sal y jugo de uva a 23 piezas arqueológicas en el Museo La Venta provocando a cada una de ellas daños irreversibles.

Pare de Sufrir (Iglesia Universal del Reino de Dios).— “Una secta que vive del dolor de los desposeídos”, la describe el sitio alainet.org. “Ha tenido mucha polémica por todos los escándalos en los que se ha involucrado en Brasil: blanqueo de dinero, falsedad ideológica, prejuicios religiosos etc.”.— Hipólito Pacheco