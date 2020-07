Fela Pelayo renuncia al Sisemh, tras señalamientos por su falta de título

Fela Pelayo, secretaria para la Igualdad Sustantiva de Mujeres y Hombres en Jalisco; presentó su renuncia al gobernador Enrique Alfaro, a través de un comunicado colgado en sus redes sociales.

“Quiero externar mi decisión de presentar mi renuncia (…) Me voy con la grata satisfacción de haber encabezado e impulsado una agenda civilizada; de haberle dado cimientos a una institución que a un año y dos meses de su creación comienza a dar frutos”, señala el escrito de Fela Pelayo.

¿Por qué renuncia Fela Pelayo?

La renuncia se da días después de que la titular del Sisemh fuera señalada por carecer de un título universitario; a pesar de que firmaba con este mismo las actas protocolarias.

Ante esto, diversos colectivos feministas y la presidenta del Congreso de Jalisco, Sofía García Mosqueda, acusaron de irregularidades en su nombramiento.

Lamentable que no le hicieras caso a tus padres cuando te decían estudia hija un día te hará falta el título y ese día es hoy, estás a tiempo regresa a la escuela suerte — solounaynosvamos (@hectorgut4) July 14, 2020

De acuerdo con la Ley Orgánica del Ejecutivo, para aspirar a ser titular de una dependencia se debe tener mínimo un título de licenciatura; preferentemente afín al ramo que desempeñará, o bien, experiencia en el área.

No obstante, Fela Pelayo no terminó la carrera de mercadotecnia en el Intituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Además, en su experiencia solo figuran actividades políticas como diputada local de Movimiento Ciudadano, secretaria particular del presidente de la CANACO y coordinadora de Proyectos Estratégicos en Tlajomulco.

Contesta a sus detractores

Al respecto, en su escrito la ahora exsecretaria del Sisemh señala que: “Mi función como Secretaria fue legítima y legal, que no existen irregularidad alguna en el nombramiento que desempeño y los errores que hubiera podido cometer, nunca fueron con dolo o malicia”.

Cabe recordar que la firma de documentos bajo un título falso es considerado un delito, por lo que Fela Pelayo podría ser denunciada ante las autoridades.- Con información de Milenio e Informador.