Felipe Calderón plantea ''una rebelión armada'' en Venezuela y México

México.- El expresidente de México Felipe Calderón propuso a líderes latinoamericanos una “rebelión armada” en Venezuela y planteó analizar la idea den otros países como México, que “van en ese camino de sufrimiento al populismo".

Felipe Calderón participa en foro virtual

En un foro virtual con dirigentes de partidos en Venezuela, Argentina y Bolivia, Calderón propuso una “acción para detener la pandemia del populismo”, como en México, pues afirma: “AMLO no tiene la capacidad ni está en sus cabales para gobernar”.

Genaro García Luna, preso en Estados Unidos

La convocatoria de la rebelión armada se produce cuando Genaro García Luna, el estratega de seguridad de su gobierno, está preso en Estados Unidos por narcotráfico.

En un vídeo del foro se ve a Calderón planteando continuar con las acciones políticas para derrotar el régimen de Nicolás Maduro, pero aconsejó pensar también en la vía armada.

“Yo exhortaría, sé que muchos de la audiencia no están de acuerdo conmigo, pero Venezuela ha sufrido tanto y nuestros países van aceleradamente en ese camino de sufrimiento que nosotros tenemos la responsabilidad de pensar, con los pies en la tierra, el corazón ardiente, pero la cabeza bien fría, acerca de lo que tenemos que hacer”, añadió.

¿Quiénes participaron en el foro?

En el foro participaron Andrés Pastrana y Jorge Quiroga, expresidentes de Colombia; Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, Venezuela, y Patricia Bullrich, del partido Propuesta Republicana de Argentina.

Asimismo, Calderón incluyó a México entre los países que padecen “el mismo proceso de desmantelamiento del régimen democrático” y puntualizó que “la insurrección armada de rebelarse contra el dictador” es correcta.

“Por supuesto a mí me emociona y me exalta, después de luchar contra la dictadura, la dictablanda. Aquí entre nos, ¿esta es la vía para Venezuela? ¿Se puede armar, hay posibilidades de que prospere y cómo se le va a hacer?… Las elecciones son una farsa… Me resisto a creer que se pueda descartar… Nada puede descartarse de antemano en el diseño de una estrategia”, añadió.

.- Con información de Proceso.