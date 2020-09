Felipe Calderón y Margarita Zavala dicen que los persiguen desde el poder

“Se nos persigue desde el Palacio Nacional”, acusan

El expresidente Felipe Calderón y esposa, Margarita Zavala, se presentaron ayer ante el Instituto Nacional Electoral para impugnar la resolución que negó a México Libre su registro como partido político.

Al llegar a las instalaciones del INE para presentar la impugnación, el expresidente Calderón expresó: “Somos objeto de una persecución política desde el poder” y acusó que la resolución de los consejeros se basó en una regla “inventada”.

Margarita Zavala aseguró que la organización que encabeza cumplió con todos los requisitos de ley para ser partido. “Incluso hicimos más de lo que nos pedían, fuimos cuidadosos. Fuimos respetuosos y abiertos en un entorno político adverso a nosotros”, aseguró.

“Sabiendo que desde el poder se instiga en nuestra contra, sabiendo que desde Palacio Nacional se nos persigue porque pensamos distinto, sabiéndolo fuimos más que cuidadosos, entregamos cada documento, cumplimos cada requisito”, expresó.

Sobre las aportaciones a través de la aplicación Clip, en las que el INE encontró anomalías, Margarita aseguró que “corroboramos todo lo que recibimos y no hubo nada ilegal”.

CIUDAD DE MÉXICO.— El exmandatario mexicano Felipe Calderón y su esposa, Margarita Zavala, quien encabeza la organización México Libre, acudieron ayer en la mañana a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), acompañados de algunos simpatizantes, para impugnar la decisión que tomó dicho instituto de no darle el registro como partido político a su organización.

“Estamos aquí porque cumplimos con todos los requisitos de ley para obtener el registro de México Libre como partido político, todos los requisitos de ley los cumplimos por eso estamos aquí”, expresó.

“Estamos aquí porque luchamos hasta el final por nuestros derechos y por los de cualquier mexicano y mexicana. Estamos aquí porque tenemos la razón y nos asiste el derecho, vamos a obtener el registro del INE...”.

“Somos un camino para México, un camino de oposición sí, y si nosotros sabemos y aceptamos que hoy quienes están en el gobierno lo están como consecuencia de haber ganado un proceso electoral, ellos deberían de aceptar que exista una oposición y no vamos a permitirles que pretendan que los millones de mexicanos y mexicanas que no están de acuerdo cómo están manejando el país, nos quedemos callados...”.

“Fuimos respetuosos con todos y con todas, con aquellos que nos recibieron nuestros informes, en un entorno político adverso a nosotros y sabiendo que desde el poder se instiga en nuestra contra, sabiendo que desde Palacio Nacional se nos persigue porque pensamos distinto y disentimos, fuimos cuidadosos, cumplimos cada requisito”, dijo Margarita Zavala en las puertas del INE.

Por su parte Felipe Calderón escribió en redes sociales: “Hoy presentamos la impugnación al acuerdo del @INEMexico que nos niega el registro como partido político a @MexLibre_. Tenemos la razón y nos asiste el derecho”, publicó en su cuenta de Twitter.

En su conferencia matutina del 10 de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó al exmandatario Felipe Calderón por responsabilizarlo de la decisión que el INE tomó, al negarle el registro como partido político a México Libre, que encabeza su esposa Margarita.

“Ahora que no le dieron el registro a Felipe Calderón, bueno, al partido que él promueve y que su esposa es la dirigente, de inmediato a culparme. No soy igual a ellos, no somos iguales. Yo he procurado hacer de mi vida pública una línea recta y hay algo que se llama congruencia, y no me gusta la hipocresía en política, detesto a los políticos hipócritas… bueno, tampoco así, no los detesto, no me gustan, para suavizarlo”, dijo el mandatario mexicano.

También explicó que él no manda decir las cosas, ni da “línea” para que no lo culpen, refiriéndose a los señalamientos que ha hecho Calderón sobre la decisión del INE. “Era una opinión porque yo tengo que cuidar mucho de que no se use lo de antes, la llamada línea, ‘ya dijo el presidente’, el hablar en nombre mío. Yo no mando a decir las cosas, yo las digo, no tengo palomas mensajeras ni mucho menos halcones, entonces para que no me culpen”, subrayó.

