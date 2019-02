“Félix González se aprovechó de mí”

Villanueva acusa a exgobernador de presunto fraude

CHETUMAL.— Mario Villanueva y Félix González Canto, exgobernadores de Quintana Roo, están trenzados en un pleito por una permuta de predios en un fraccionamiento de Chetumal.

“Se aprovechó de mí, cuando yo estaba preso en Estados Unidos”, aseguró Mario Villanueva en declaraciones al semanario “Proceso”.

Los dos exgobernadores son vecinos en el fraccionamiento Andara, en la antigua carretera Chetumal-Calderitas, en casas de tres lotes, y González le ofreció una permuta a Villanueva.

De acuerdo con Villanueva Madrid, en 2010 le cedió un lote a Félix González para que el cozumeleño amplíe el frente de su casa.

“Pero el lote que me entregó no es de él. Me pagó con lote que no es suyo”, señaló el exgobernador, quien está internado en un hospital de la capital a disposición del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal.

“Esto es un fraude. Es cuando con engaños y dolo se ejecute una acción contra otra persona”, subrayó.

El exgobernador señaló que recurrió a cambiarse al fraccionamiento Andara pues abandonó su rancho El Mostrenco para ponerlo en venta a fin de tener fondos para pagar su defensa.

“Para mí esto es incómodo. No se vale que alguien, con engaños, se aproveche de un preso”, manifestó.

El terreno pertenece en realidad a la ejidataria Dinora Oliva, precisó y agregó: “Me lo ofreció, pero no era de él”.— Proceso

En valores actuales, estimó, el lote tendría un valor de un millón de pesos.

Reconoció que fue un acuerdo verbal, pero en el que Félix González no cumplió con su palabra”.

“Y no se le puede hallar”, lamentó.

