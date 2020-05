Feministas convocan a protesta virtual por violencia durante el aislamiento

México (Notimex).- El Frente Nacional Feminista convocó a una manifestación virtual a través de Twitter, en la cual, utilizando el hashtag #PeligroEnCasa y #9M se busca visualizar la violencia contra las mujeres gestada en el confinamiento en casa por la contingencia sanitaria.

Las colectivas feministas Brujas del Mar (Veracruz) y Mujeres de Sal (Oaxaca), compartieron la convocatoria a esta protesta en redes sociales, la cual comenzó alrededor de las 15:00 horas de este sábado.

A través de las cuentas de Twitter de ambas organizaciones, comenzaron a difundirse publicaciones de usuarias en las que se denuncia el panorama violento que persiste dentro de los hogares de las víctimas.

Hoy hace dos meses, 6.6 millones de mujeres mexicanas paramos exigiendo un alto a la violencia y mandando el claro mensaje que repetiremos hasta que ya no sea necesario: Sin nosotras, no. LA LUCHA FEMINISTA NO ESTÁ EN CUARENTENA. #PeligroEnCasa

La violencia vs las mujeres no está en cuarentena.



Negarla o minimizarla te convierte en cómplice.



La violencia vs mujeres se ha incrementado durante la pandemia: Cada hr se registran 155 llamadas de auxilio al 911



NO es amor fraternal es violencia asesina. #9M #PeligroEnCasa pic.twitter.com/vXyoV6jD9a