Feministas detenidas en toma de Codhem presentan denuncia

ECATEPEC.- Las 11 mujeres que fueron detenidas mientras ocupaban las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) con sede en Ecatepec el 11 de septiembre, presentaron una denuncia en la fiscalía mexiquense contra los elementos que participaron en el operativo de ese día por las agresiones que presuntamente sufrieron.

Varias de las víctimas, acompañadas por otras mujeres pertenecientes a colectivos feministas, realizaron una marcha por el centro de Ecatepec para acusar los supuestos abusos que cometieron en su contra los miembros de la FGJEM y de sus familiares que se presentaron a preguntar por ellas al Centro de Justicia de Atizapán a donde las trasladaron después de detenerlas.

El contingente de alrededor de 50 personas se congregó en la Codhem que durante la tarde del 11 de septiembre las feministas tomaron.

De ese punto, con pancartas, caminaron por la avenida Morelos hacia las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México con sede en Ecatepec, localizada en San Cristobal.

Durante su trayecto, escoltado por policías municipales, gritaron consignas contra el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo y del alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis.

Las jóvenes afirmaron que no confían en la fiscalía mexiquense que anunció la semana pasada que no ejercitará acción penal en su contra, ni continuará con las investigaciones por los hechos.

"No confiamos en su palabra. Su palabra era garantizar nuestra seguridad e integridad física junto a las víctimas que estaban dentro de la Codhem esa noche con nosotras, sin embargo aplicaron el abuso de la fuerza para desalojarnos. No estábamos cometiendo ningun delito porque fue una toma pacífica y no confiamos en lo que ese estado nos ofrece", comentó "Malo".