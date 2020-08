Fernández Noroña, como una “chispa”, dice Dulce Sauri

Opinión de Dulce María Sauri sobre diputado petista

CIUDAD DE MÉXICO.— La diputada federal por el PRI Dulce María Sauri Riancho consideró ayer que el petista Gerardo Fernández Noroña es como una chispa que pronto se apaga.

“Para que haya caldo de pollo, primero se necesita el pollo y mañana (hoy) vamos a ver si el pollo se llama PRI, esa es la primera”, dijo.

“La segunda parte es quiénes, en este caso, van a ser la propuesta del PRI al pleno, pero hoy por hoy estamos concentrados en que haya pollo”, añadió.

¿A usted le interesaría, le gustaría presidir la Cámara?, se le pregunta.

“He sido dos años vicepresidenta, conozco cómo funciona, pero será, desde luego, primero, el reconocimiento de carácter de PRI como tercera fuerza y segundo, que mi grupo parlamentario me proponga.

“Recordemos una cosa fundamental, la propuesta es la que hace la tercera fuerza, pero es el pleno, las dos terceras partes, las que deciden si la aceptan o no.

¿Qué opinión le merece Fernández Noroña?

“Lo he visto como un diputado totalmente contestatario, me es difícil imaginarlo en la rutina de la conducción de la mesa directiva, porque después del día primero de septiembre viene el trabajo rudo, ese que no se ve, ese que tiene que ver con el día a día de la Cámara, no solo de las sesiones del pleno, sino del funcionamiento del conjunto”, comentó..

“No sé si el diputado Fernández Noroña cuente con las cualidades para la rutina, porque más bien lo veo como una chispa que se enciende, ilumina instantáneamente el cielo y se apaga”.