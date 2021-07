Internautas llaman "prepotente" a Fernández Noroña por vídeo viral

CIUDAD DE MÉXICO.- En más de once mil tuits, los internautas mostraron su indignación contra el diputado Gerardo Fernández Noroña, pues aparece en un vídeo discutiendo con un adulto mayor en una tienda de abarrotes de la alcaldía Iztapalapa, en Ciudad de México.

El diputado federal se volvió tendencia por un vídeo de junio de 2019. Sin embargo, la fecha no le importó a los internautas que arremetieron contra el diputado, incluido Chumel Torres.

Qué nivel de piojo es Fernández Noroña, dios de bondad.pic.twitter.com/zeawLrwamc — Chumel Torres (@ChumelTorres) July 21, 2021

En la grabación se ve al ciudadano en la tienda, explicando al legislador que padece problemas de inseguridad en su colonia. Sin embargo, el político en lugar de escuchar, lo interrumpe constantemente.

“Pero no puedes decir que tenemos años sin hacer nada porque nosotros tenemos seis meses, porque no me puedes reclamar de un gobierno que no es el nuestro (…) Yo también (vivo la inseguridad), yo no vivo en Marte, vivo en este país y hemos luchado por décadas”, le respondió Fernández Noroña.

Al ver que no lo estaban escuchando, el adulto mayor decidió intentar cortar la conversación.

“No deja hablar y aquí no estamos en la Cámara de Diputados, yo no soy diputado y yo no quiero tener un diálogo así como el que estamos teniendo”.

He visto señoras en el Mercado que alegan menos que Noroña 🙄🤦🏽‍♂️

pic.twitter.com/J3A5wlqcAo — La Abuela García®™ (@rthur_013) July 21, 2021

En otro vídeo aparece una mujer recordándole al diputado que los funcionarios están en sus lugares “por el pueblo”. Sin embargo, el diputado petista volvió a arremeter en contra del primer ciudadano.

🔴LAS FORMAS DE TRATAR A LA CIUDADANÍA POR PARTE DEL DIPUTADO @fernandeznorona



AQUÍ DEMUESTRA QUE POR SU CARGO, PUEDE GRITARLE A TODOS DE FORMA NEFASTA, ALTANERA Y CON MUCHA PREPOTENCIA EL "FUTURO PREZIDENTE" DE LOS MENTES DÉBILES.



👇👇👇#NoronaNoEs4T pic.twitter.com/FzN3JZvUjq — 𝘾𝙊𝙉𝙀𝙅𝙊 (@CONEJO_4T) July 21, 2021

Esta grabación fue revivida por los usuarios, que inundaron las redes con sus reacciones y llamaron “prepotente” a Fernández Noroña.

