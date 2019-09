Fernández Noroña y panistas intercambian gritos en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO.- El enfrentamiento de la semana pasada entre los diputados del PAN y los integrantes de la llamada Cuarta Transformación legislativa, Morena, PT y PES, por las leyes secundarias de la Reforma Educativa continúo este martes y al iniciar la sesión ordinaria estuvieron a punto de liarse a golpes algunos panistas con el legislador petista, Gerardo Fernández Noroña.

Todo comenzó cuando Fernández Noroña pidió la palabra antes de aprobar el acta de la sesión anterior e hizo un reclamo al coordinador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y le manifestó su preocupación por que la diputada Annia Sarahí Gómez tiene “artritis” dijo que desde su curul le enseñó las dos manos y, que deberían atenderla.

Incluso agregó que si enfrenta alguna dificultad en el ISSSTE para su atención médica, le dijera, porque él (Noroña) podría interceder. Además, enfatizó que si él hiciera una manifestación con los dos dedos, su carrera política estaría “liquidada”.

#VIDEO Este martes el diputado Gerardo Fernández Noroña (@fernandeznorona) y legisladores panistas protagonizaron un intercambio de señalamientos en San Lázaro. pic.twitter.com/r3NbRuwpE9 — El Heraldo de México (@elheraldo_mx) September 24, 2019

Esto encendió a toda la bancada panista: “Serénense, compañeros, compañeras. ¿Quieren que les diga qué diputada fue?, se los digo con mucho gusto. Annia fue la diputada panista que me enseñó los problemas de artritis que tiene, y que siendo muy joven debería ser atendida”.

Al finalizar Fernández Noroña se envalentonó y bajó desde la tribuna por el lado de la bancada panista.

Al bajar el panista Ricardo Flores Suárez lo encaró. El petista intercambió gritos con los panistas y se fue a su curul junto a su coordinador, Reginaldo Sandoval.

El panista Raúl Gracia pidió la palabra y acusó a Gerardo Fernández Noroña de ser “porrista de asesinos” y de llamar “valientes” a homicidas por el respaldo que hizo de los “asesinos” del empresario Eugenio Garza Sada y de Pedro Salmerón, quien era Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, y por lo cual el Congreso de Nuevo León los declaró personas “non gratas”.

“El señor llama valiente a homicidas cuando no aguanta que alguien le haga una seña que él considera y malinterpreta como obscena. Es un cobarde y un porrista de asesinos; este país requiere que quede claro que la violencia no es justificable y quien hace apología de ello está incitando al regreso de la violencia. Qué poca gallardía del señor que dice que los asesinatos deben ser reconocidos como algo de valor y venga a quejarse que porque una mujer le hizo una seña que no le agradó“, dijo Raúl Gracia desde su curul.

Al finalizar su intervención, bajó y caminó apresuradamente hasta el curul de Fernández Noroña y le gritó diversas cosas. El panista Jorge Romero y el petista, José Luis Montalvo, evitaron que se agarraran a golpes, mientras el petista pedía que lo dejaran pasar.

Así se pusieron las cosas hoy en la Cámara de Diputados; diputados Panistas tratan de golpear al Diputado @fernandeznorona 👇🏼 la Oposición se pone violenta, están desesperados, muy desesperados 🙄 pic.twitter.com/ShizfigY5n — Eduardo Berkowitz Torres (@berkowitztorrez) September 24, 2019

Los panistas tranquilizaron a su compañero mientras que se acercó el líder de Morena, Mario Delgado, y Gerardo Fernández Noroña le hizo la seña de “huevos” que le hicieron los panistas y el morenista solamente sonrió, mientras los legisladores de Morena le gritaban “panistas ridículos“.

El diputado del PT aseguró que Raúl Gracia lo retó a a golpes; y Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, no hizo nada. Refirió que no lo intimidan y no les tiene miedo.

“Ni toda la fracción del PAN junta va a intimidarme y a impedir que emita juicios históricos y políticos sobre lo que fue la guerrilla en México. Esos diputados que hoy se indignan no estarían sentados ahí si no hubiera habido jóvenes valientes que tomaron las armas; no reivindico la violencia, no he asesinado a nadie; simplemente no soy cobarde y no estoy dispuesto a los linchamientos públicos como el que se hizo con pedro Salmerón y mucho menos dispuesto a tolerar censuras, inquisición panista que pretende que nos avergoncemos del pasado“, dijo Fernández Noroña.

Ante tantos gritos, Noroña encaró a la bancada panista de nueva cuenta y ahí, Jorge Arturo Espadas también pedía que lo soltaran para irse encima del petista. Segundos después, la diputada aludida, Annia Sarahí Gómez, tomó la palabra por las alusiones dijo que no tiene artritis, y precisó que tiene el valor y no le tiene miedo.

Agregó que es de Nuevo León en donde ya lo consideraron persona “non grata por celebrar los actos cobardes de unos asesinos y siga burlándose”.

Legisladores del PT y Morena cuestionaron la capacidad de Laura Rojas al frente de la presidencia; ella llamó a privilegiar la civilidad y el respeto. Recordó que el país tiene los ojos sobre los diputados, “no seamos una vergüenza pública para este país“.

Por fin la sesión continúo con la aprobación del acta de la sesión anterior, que se avaló con 363 votos a favor, 39 en contra y 8 abstenciones.