FES Aragón separa de su cargo a profesor tras dar un ejemplo ''chusco''

CIUDAD DE MÉXICO.- La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón informó que cesó a un profesor que impartía clases en la carrera de Ingeniería Civil por "expresarse de manera contraria a los principios de la Universidad Nacional Autónoma de México".

A través de redes sociales circuló un vídeo en el que se escucha al profesor Felipe de Jesús Gutiérrez Escudero que pone de ejemplo "chusco" que lo primero que ve de una mujer son sus senos, por lo que la Facultad lo separó del cargo.

El profesor estaba dando su clase, cuando uno de los alumnos le dijo "no me fijé", en relación a unos datos que estaba proporcionando. Fue ahí que Gutiérrez Escudero realizó comentarios inapropiados.

"Te voy a poner un ejemplo muy chusco. Si y veo a una mujer, lo primero que veo son sus chichis, me fijo en si tiene o no tiene. Somos hombres, yo todavía a estas alturas me estoy acabando de criar", dijo.