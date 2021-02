FGR pide desafuero para gobernador de Tamaulipas por lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, informó que se recibió la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El motivo es la posible comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación de recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

El diputado de Morena informó que el licenciado Ancelmo Mauro Jiménez titular y la licenciada Karina Jazmín Durán Martínez, fiscal; así como Elizabeth Alcantar Cruz, agente del Ministerio Público de la Federación, todos adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda, adscrita a la Fiscalía General de la República presentaron esta solicitud de declaración de procedencia.

Hoy fui notificado que la @Mx_Diputados recibió la solicitud de declaratoria de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita pic.twitter.com/naMkIzDnuX — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 24, 2021

En una tarjeta informativa, se agrega que esta solicitud será ratificada el próximo 25 de febrero al mediodía. Una vez ratificada, la demanda del Ministerio Público sería turnada a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para determinar si se inicia o no el procedimiento de desafuero del gobernador del estado de Tamaulipas.

Empresa fantasma con millonarios recursos

De acuerdo con Milenio, en meses pasados, particulares presentaron una denuncia por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos, derivado de esa denuncia, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Ministerio Público integraron la carpeta de investigación y han podido acreditar que entre abril y diciembre de 2019 se realizaron triangulaciones financieras que le reportaron ingresos por 42 millones de pesos de una empresa fachada que no cuenta con empleados, capital ni antecedentes de declaraciones fiscales, denominada TC12.

Esta empresa habría recibido los recursos a su vez de la empresa RC, cuyos socios son declarados como sospechosos de operaciones de procedencia ilícita en Estados Unidos, por lo que se configuran los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal, así como enriquecimiento ilícito.

"Nunca he violado la ley": Francisco Cabeza de Vaca

Sobre la acusación, el gobernador Cabeza de Vaca publicó en Twitter que se trata del "uso facciosos de la justicia donde no hay delito" y señaló directamente a Morena de filtrar la información.

"Se orquesta una embestida política... Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello", agregó en su mensaje. El tamaulipeco escribió también que no ha sido notificado de la acusación y que esperará tener detalles para fijar su posición.