Fideicomisos: ¿cuáles son y por qué su desaparición causa debate?

MÉXICO. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el cual desaparecen 109 fondos y fideicomisos, a fin de reasignar recursos para la Federación por 68 mil 478 millones 123 mil 839.26 pesos.

Fueron 20 votos a favor, 15 en contra, entre ellos los de las diputadas de Morena Rocío Barrera y Lidia García, así como la abstención de la también morenista Laura Imelda Pérez. Por más de tres horas, en la comisión se discutió la desaparición de los fideicomisos. Sin embargo, ¿qué significa esta acción y por qué está causando debate? Te explicamos.

¿Qué fideicomisos quieren eliminar?

Donde se obtienen recursos para la reconstrucción de patrimonio cultural dañado por los sismos de 2017—, el Fidecine y 32 relacionados con ciencia y tecnología, como los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico a cargo de los 26 Centros Públicos de Investigación.

También los fondos de fomento para la Investigación Científica y el Desarrollo Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional y el de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del Cinvestav. En el caso del Cinvestav, explica la investigadora Alma Maldonado, se estaría afectando el trabajo de 120 investigadores y 60 proyectos relacionados con Covid-19:

"Parece una contradicción enorme por la situación actual y por el discurso del gobierno frente a la pandemia".

Quedarían sin presupuesto

Además, el Cinvestav quedaría imposibilitado para atender compromisos con instituciones científicas extranjeras, como el que se tiene con el Consiglio Nazionalle delle Ricerche de Italia y el que estaba próximo a ser elaborado con los Institutos Max Planck de Alemania.

¿Qué significa que se aprueba la iniciativa?

De aprobarse la iniciativa, se derogarían los artículos del 23 al 28 de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, con lo que "se quitan todas las trabas posibles para disponer de los fideicomisos y sus respectivos fondos. Es una situación delicada".

¿Qué dice el presidente sobre los fideicomisos?

El lunes, durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a sus 100 compromisos y habló del 37:

"Se cancelarán fideicomisos o cualquier otro mecanismo utilizado para ocultar fondos públicos y evadir la legalidad y la transparencia". Dijo que ese compromiso "no le gustó nada a los intelectuales orgánicos o seudocientíficos que cobraban por todos lados. Claro que estamos a favor de la ciencia y de la cultura, no estamos a favor de los privilegios y de la corrupción, que no se confunda nadie".

El Presidente aseguró que al cancelar los fideicomisos, calculan obtener alrededor de 50 mil millones de pesos que "se manejaban sin control".

Desaparecería Fidecine

Tras 18 años y casi 300 películas apoyadas, el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) desaparecerá este jueves si así lo deciden en la Cámara de Diputados. Este jueves se subirá al pleno el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara Baja, que determinó necesaria la extinción del Fidecine, creado durante el sexenio de Vicente Fox Quesada.

Fodepar también desaparecería

El Fondo del Deporte Para el Alto Rendimiento conocido como Fodepar está a punto de desaparecer. El Fodepar tenía como objetivo promover el alto rendimiento. De ese dinero salían además becas vitalicias para deportistas olímpicos y paralímpicos.

En el documento se indica que de los recursos de la propia Comisión Nacional del Deporte, que se encuentra en investigación por actos de corrupción, saldrá el apoyo para los atletas.

Gael García, Cuarón y otros piden no desaparecer los fideicomisos

"Porque con la extinción de fideicomisos el cine quedaría a merced de caprichos políticos", directores y actores se han sumado a una carta en la cual solicitan a diputados no votar a favor de ello. Entre los firmantes se encuentran los actores Daniel Giménez Cacho, Humberto Busto y Giovanna Zacarías, así como los realizadores Carlos Cuarón ("Rudo y cursi"), Gary Alazraki ("Nosotros los nobles") y Juan Carlos Rulfo ("En el hoyo").

En redes sociales, gente como Gael García Bernal han difundido la carta que se encuentra en la plataforma change.org y que ya contabiliza más de 6 mil firmas.

El texto, firmado también por colectivos fílmicos, se refiere a los fideicomisos relacionados con la cultura, el cine, la ciencia y tecnología. "Si desaparecen los fideicomisos públicos, la ciencia y la tecnología, el cine y la cultura, la reparación a víctimas, la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos -entre otros temas- quedarán sujetos a los ciclos políticos y al criterio de los políticos".

"En otras palabras, si aprueban el Dictamen la ciencia, la cultura, el periodismo y los derechos humanos van a quedar sometidos al capricho de la política", se lee en el documento.

"Al poner el dinero en fideicomisos en lugar de manejarlo como gasto corriente del gobierno, se evita que sea sujeto de negociaciones políticas y jaloneos que, año con año, se hacen en la Cámara de Diputados al momento de aprobar el presupuesto anual", subraya el documento.

Que celebres que con los recortes al cine mexicano no habrá más películas de Eugenio Derbez y Omar Chaparro dice más de ti y de lo que consumes que del cine mexicano.

