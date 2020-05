Fiesta privada foco de contagio de Covid-19 en 14 funcionarios de León

LEÓN.- Una fiesta entre compañeros del Centro de Comando, Control, Comunicaciones Y Cómputo (C4) del municipio de León provocó el contagio de Covid-19 en 14 de ellos.

Así lo detalló el síndico y presidente de la comisión edilicia de seguridad, Christian Cruz Villegas, quien comentó que a causa del brote, se empezaron a poner los filtros para el personal en su ingreso, además de la limpieza de los escritorios y sus teléfonos.

En contraste, también indicó que se han incrementado hasta 300 por ciento, las llamadas de vecinos que denunciaron ruido excesivo por reuniones a pesar de la cuarentena.

“Desafortunadamente bajaron la guardia con una convivencia privada. Algunos compañeros tuvieron una reunioncita lo que ocasionó precisamente esto; que se empezó el contagio entre los que son compañeros y amigos, que tuvieron a bien, hacer una convivencia pequeña”, indicó.

Dijo que sobre eso no hay manera de hacer un frente en un centro de trabajo porque si no se cuidan en horario no laboral, nosotros estamos obligados a cuidar el entorno laboral.

“Pero lo que cada quien haga en su casa es responsabilidad de cada persona, al final ya se tomaron más medidas. Yo quiero aprovechar el buen trabajo que está haciendo el C4 en la coordinación de esfuerzos, en el tema de las llamadas y en la canalización de las mismas porque incrementaron en 300 por ciento las llamadas”, apuntó.

Indicó que se está reforzando la evaluación de forma aleatoria a más personal, con la intención de que no tengan enfermos asintomáticos.

Aun cuando se tenía registros de los ingresos y salidas del C4, como ejercicio de laboratorio, fue lamentablemente una mala decisión a la que llevó este contagio por eso seguimos recalcando que se baje la guardia.

Expuso que no se tiene caso de que en su centro de trabajo se cuide y en su casa se descuide; “lo único que se puede es practicar con el ejemplo”.