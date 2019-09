“Fin a la corrupción”

AMLO presume que ya limpió a las altas esferas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— Al agitar un pañuelo blanco, Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las altas esferas del gobierno que él encabeza ya no hay corrupción ni impunidad tolerada.

En conferencia, el Presidente ondeó el pañuelo blanco en Palacio Nacional donde comentó que ya comenzó a limpiarse el gobierno, de arriba para abajo, “como se limpian las escaleras”.

“Ya puedo sacar mi pañuelo blanco, ya no hay corrupción ni impunidad tolerada arriba, es decir, en los niveles más altos del gobierno ya empezó a limpiarse el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se limpian las escaleras, y vamos avanzando”, dijo.

En otro tema, López Obrador aseguró que todas las mañanas cuando tiene la reunión con su equipo de seguridad le duele conocer las cifras de violencia en el país, por lo que reconoció que es todavía un pendiente en su gobierno, junto con el crecimiento económico.

El mandatario reconoció el trabajo que han hecho los titulares de la Secretaría de Marina (Semar) y de Defensa Nacional (Sedena), José Rafael Ojeda y Luis Cresencio Sandoval, respectivamente a quienes señaló de incorruptibles y profesionales.

“Me ocupa mucho el que se logre pacificar al país, que haya paz, que no haya violencia. Me duele mucho todos los días el reporte de la mañana cuando me entero, cuando me informan, cuando me reportan sobre hechos delictivos del país, eso es fuerte y ese es un desafío y estoy con todo el equipo. Conté con suerte al decidir quien nos ayudaría, y los dos secretarios de Marina y de la Defensa Nacional son muy buenos, gente responsables, profesionales, incorruptibles, me ayudan mucho“, declaró el mandatario.

En Palacio Nacional, López Obrador reconoció que en nueve meses de gobierno, “faltan muchas cosas, por ejemplo, el general, el que pacifiquemos, que bajemos la incidencia delictiva, es un desafío, y el otro el de echar a andar la economía para crecer en promedio 4% eso no se olvida, ahí vamos”.

Amnistía

Por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que la Ley de Amnistía buscará que salgan de la cárcel las personas “más humildes” y que no hayan cometido delitos graves.

La iniciativa de ley, dijo, “tiene que ver con gente humilde que no tuvo abogados, mujeres ancianos, indígenas que no tuvieron una defensa adecuada, que no se les asistió ni ayudó y que por eso los delitos por los que se les acusó no son graves”.

“Valorar a víctimas y compromiso de no volver a cometer delitos”.

El titular del Ejecutivo envió el lunes una iniciativa de ley de amnistía para beneficiar a personas que no han cometido delitos graves, como mujeres encarceladas por aborto o personas que no tuvieron una defensa adecuada. La ley fue enviada a la Cámara de Diputados en el marco del 209 aniversario del grito de independencia.

Opiniones

Al respecto, los coordinadores de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, y de MC, Clemente Castañeda, se pronunciaron en favor de la iniciativa y señalaron que es procedente.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado (Morena), determinó que este dictamen “no es para homicidas, ni para secuestradores, ni para reincidentes, ni para aquellos delitos donde haya involucrado un arma de fuego. Es para mujeres, jóvenes, personas indígenas quienes han sido criminalizados por la pobreza o por la ignorancia”.

En cambio, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, consideró que la iniciativa de la Ley de Amnistía que envió el Presidente a la Cámara Baja es precipitada, no bien pensada y advirtió que con dicha iniciativa existe el riesgo de que se incremente la delincuencia, los robos y la violencia.

Paracaidista estable

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el paracaidista de la Semar que sufrió en accidente durante el desfile militar por el aniversario de la Independencia de México prefirió estrellarse en un árbol que causar daño a los espectadores y que ya está bien.

Dinero del avión

De visita en el Hospital Rural de Zacualtipán, el mandatario federal afirmó que parte de los recursos que se obtengan de la venta del avión presidencial se destinarán para dotar de agua potable a algunas zonas de este municipio hidalguense.

Próxima cumbre

El próximo jueves López Obrador será el encargado de inaugurar la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz que se realizará en la ciudad de Mérida del 19 al 22 de septiembre.