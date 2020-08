''Firmé, no me rajo'': gobernador de Coahuila sobre renuncia de López-Gatell

TORREÓN.- "Sí firme y no me rajo", declaró el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, sobre la carta de la Alianza Federalista que firmaron mandatarios de nueve entidades del país.

Ante esto, confirmó que sí firmó la carta donde solicitaron la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, y también respaldó la redacción de la misma.

"Sin alusión al presidente porque ha dejado la responsabilidad en López-Gatell y cuando se deja la responsabilidad en un colaborador, él sabrá si lo sigue protegiendo o realmente busca que ese puesto sea lo que sabemos que es un técnico y un profesional, no un político", comentó Riquelme Solís.

Además, añadió en referencia al subecretario, que no se puede pelear con los gobernadores porque son los que están atendiendo la pandemia de manera directa.

Asimismo, Riquelme Solís comparó al subsecretario López-Gatell con otros funcionarios, como Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), quienes, aseguró, sí le toman la llamada y le resuelven, mientras que López-Gatell no.

"Sale y nos dice que podemos tener responsabilidades penales por tomar decisiones, no estamos de acuerdo y tampoco nos vamos a dejar. No sé qué le picaría. Él empezó", mencionó sobre la advertencia para los mandatarios que se sometan al semáforo epidemiológico nacional para Covid-19 y no hagan su propio semáforo.