Firmes contra Salgado

Feministas en nueva protesta contra candidato

MÉXICO (EFE).— Colectivos feministas realizaron pintas y pegaron pancartas para manifestarse ayer contra Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, quien es acusado de violación y abuso sexual.

Con leyendas como “Un violador no será gobernador”, “Guerrero feminicida”, “Toro violador”, “Morena con M de misoginia”, las mujeres protestaron contra el candidato en el espacio deportivo de la Colonia del PRI, en Chilpancingo, donde el político tenía previsto efectuar ayer un acto de campaña.

De acuerdo con reportes de medios locales, en el lugar fueron colocadas impresiones de billetes con las leyendas “violador no será gobernador”, en referencia a las declaraciones de una de las supuestas víctimas, quien relató que tras haber sido agredida por el político guerrerense éste le arrojó a la cara un billete de $100.

Salgado Macedonio tiene una denuncia penal en su contra por violación sexual en agravio a una mujer. La Fiscalía estatal dice que la carpeta de investigación sigue abierta y en “perfeccionamiento”.

La candidatura de Salgado Macedonio ha estado envuelta en la polémica desde diciembre del año pasado, cuando ganó una primera encuesta, porque está acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de estar incriminado en al menos otras cinco agresiones sexuales.

A mediados de febrero, Morena registró ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a Salgado Macedonio como su candidato a gobernador de Guerrero para las elecciones del próximo 6 de junio.

Sin embargo, ante las protestas feministas que se pronunciaron en contra, a finales de febrero el partido de López Obrador quitó la candidatura al senador y acordó la realización de una nueva encuesta para definir a su candidato a la gobernatura de Guerrero, aunque no prohibió la participación de Salgado Macedonio.

El viernes pasado, Morena ratificó a Salgado como candidato a gobernador.

A pesar de las protestas feministas, el presidente Andrés Manuel López Obrador respalda a Salgado.

Postura de una víctima

Por otra parte, Basilia Castañeda decidió no emprender más acciones penales contra Salgado Macedonio, a quien acusó de violación, informó el domingo.

“He decidido no impulsar más acciones en el ámbito penal pues, hasta el momento, por parte de la FGR y de la FGJG se me han violado mis derechos como víctima. Continuar por esa vía implicará un conjunto de tiempos y esfuerzos, audiencias en Guerrero, pago de viáticos del abogado y exposición ante autoridades que ya han señalado que no quieren investigar”, señaló en un comunicado.

Sin embargo, dijo, dichas autoridades están obligadas a hacerlo de oficio, dado que se trata de un delito grave y agravado, pues fue cometido contra una niña de 17 años por un hombre que en ese momento también gozaba de fuero en su carácter de Senador con licencia. Por lo que la fiscalía deberá seguir investigando, dijo.

En el comunicado explica que el miércoles pasado fue llamada por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para ayer 15 de marzo al desahogo de pruebas y presentación de alegatos, mientras que a Salgado Macedonio se le citó para hoy martes con el mismo objetivo.

“Brozo”Defensa

Isabel Madow

Tras las acusaciones de misoginia y abuso que han señalado a Víctor Trujillo, Isabel Madow utilizó sus redes sociales para defenderlo y aclarar cómo fue tratada cuando trabajó con él.

Las críticas

El actor y comunicólogo ha sido criticado por haber mostrado su apoyo a la marcha del M8 en México, ya que para muchos es incongruente que mantenga a “Brozo”, su personaje, “siendo que es misógino”.

“El Mañanero”

Isabel Madow, quien trabajó con él en la segunda etapa de “El Mañanero” como la “Secre” del “Payaso Tenebroso”, aseguró en Twitter que ella, a lo largo de sus 30 años de carrera, no hubiera laborado en un lugar en donde se le faltara al respeto.

Respaldo

“@brozoxmiswebs y @V_TrujilloM siempre fue una persona respetuosa y caballerosa al igual que su esposa Carolina Padilla, en ese entonces la productora del programa El Mañanero”, afirmó la también cantante.

Aclaración

Isabel Madow le aclaró al público que lo que ellos veían en televisión sólo fue parte de la actuación de Trujillo como “Brozo”, al igual que su personaje como la “Secre”. Dijo que siempre recordará los lindos momentos que vivió en dicha producción.

Agradecimiento

Ante esto, Víctor Trujillo respondió el mensaje agradeciendo a la actriz su apoyo. “Querida Isabel. Agradezco cada palabra tuya”, dijo.