Fiscalía investiga a exfuncionarios por caso Fertinal

Compra con sobrecosto

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y EFE).— Por haber aprobado en octubre de 2015 la compra de la planta Fertinal con un sobrecosto de 635 millones de dólares, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a todos los integrantes del Consejo de Administración de Pemex de la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto, entre ellos, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía (Sener) en ese momento, y Emilio Lozoya, entonces Director General de Pemex.

Fuentes de la dependencia federal consultadas indicaron que además del exsecretario de Energía y del extitular de Pemex, se investiga a toda la plantilla de funcionarios federales que estuvieron presentes en esa sesión realizada el 26 de octubre de 2015 en Ciudad de México, como los consejeros José Rogelio Garza Garza, subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía; y Cuauhtémoc Ochoa Fernández, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Más en la lista

Por parte de Pemex, además de Lozoya Austin, estuvo Fernando Zendejas Reyes y Miguel Ángel Flores Ramírez, secretario y prosecretario del Consejo de Administración, respectivamente.

Otro de los funcionarios que estuvieron en la sesión del Consejo de Administración de la paraestatal fue Edgar Torres Galindo, entonces titular de Pemex Fertilizantes, y quien el pasado 22 de mayo fue inhabilitado por 15 años y multado por 620 millones de pesos por pagar un sobrecosto por la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal.

La lista incluye al entonces secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, Miguel Messmacher Linartas, subsecretario de Ingresos de Hacienda, y María de Lourdes Melgar Palacios, subsecretaria de Hidrocarburos de la Sener.

Según el acta de esa sesión, el proyecto de inversión para la adquisición de Fertinal fue el primer punto a discutir y el cual se aprobó.

El pasado 2 de junio, en un comunicado el exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell solicitó a la FGR que lo cite a declarar por la compra de Fertinal y explicó que su nombre aparece, junto con el de otros exmiembros del Consejo de Administración de Pemex, relacionado con las indagatorias que realiza la Fiscalía por la adquisición de la planta de Agro Nitrogenados, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó en condiciones inservibles.

“Al respecto, le he solicitado al fiscal General de la República, conforme al derecho que me asiste, proceda a citarme para efectos de informarme en qué indagatorias se me relaciona”, expresó.

Ayer se dio a conocer que el expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por autoridades de Estados Unidos por un presunto soborno en la compra-venta de Fertinal, realizada por Pemex en 2015.

De acuerdo con documentación entregada por un “informante” bajo pena de perjurio, según las leyes de la Unión Americana, al Departamento de Justicia de ese país y a la Securities and Exchange Commission (SEC), la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos y agencia del gobierno de esa nación, Peña Nieto recibió un soborno por “autorizar” la compra de la empresa privada con un sobreprecio que dañó el patrimonio de la petrolera y al erario.

El nombre de Peña Nieto se menciona en la documentación que está en poder de las autoridades estadounidenses y que apunta a su “aprobación”, a cambio de sobornos, para que el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pagara 635 millones de dólares por Fertinal, “cuando esta empresa era efectivamente insolvente, con cientos de millones de dólares en deuda”.

Las consultorías PricewaterhouseCoopers (PwC) y Binder Dijker Otte (BDO), así como la Auditoría Superior de la Federación, advirtieron que la firma de fertilizantes se encontraba en quiebra, pues tenía una deuda bancaria de 264 millones de dólares y solo disponía de 12 mil dólares de efectivo en cajas.

“El pago excesivo fue posible gracias a la aprobación de la transacción, mediante el soborno —a Peña Nieto— que el accionista mayoritario de Fertinal, el empresario italiano Fabio Massimo Covarrubias Piffer, pagó usando el fideicomiso 470, que se creó para formalizar la operación de compra-venta. Ese fue el mecanismo por el cual se pagó el soborno”, detalla la información.

“Mala fe”

Al respecto, Peña Nieto negó ayer las acusaciones que lo señalan por autorizar la compra de Fertinal con sobreprecio y aseguró que lo inculpan “de mala fe”.

“Rechazo categóricamente las falsas imputaciones en mi contra, publicadas esta mañana (martes) en distintos medios y atribuidas a un supuesto informante. No es la primera vez que se pretende inculparme de mala fe y sin fundamento alguno. Por supuesto, mienten”, apuntó el expresidente en un mensaje en Twitter.

El mensaje de Peña Nieto fue la primera publicación en Twitter del exmandatario desde el 27 de abril.