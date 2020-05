Foto de abuelita vendiendo gelatinas se viraliza, una realidad en México

MÉXICO.- En redes sociales, la historia de doña Juanita, una mujer de la tercera edad que vende gelatinas para sobrevivir, se volvió viral.

A pesar de las recomendaciones de no salir de casa durante la cuarentena, sobre todo en el caso de los que pertenecen a grupos de riesgo, hay personas que no cuentan con otros apoyos y tienen que buscar la manera de obtener ingresos. Este es el caso de una abuelita que sigue saliendo a vender gelatinas.

La foto de doña Juanita, como la identificaron, ha sacudido las redes sociales, pues muchos mexicanos podrían identificarse con ella.

La mujer de la foto se coloca frente a una panadería ubicada en la calle Temoaya, en el municipio de Cuatitlán Izcalli, Estado de México, para vender gelatinas hechas por ella misma.

Acompañada de una bolsa de mandado y un carrito, en los que guarda sus gelatinas, espera de pie y paciente a que los clientes le compren algo, pues es la única fuente con la que puede obtener un poco de dinero y sobrevivir.

Te puede interesar: Perrito llora por su casa destruida tras incendio en Guadalajara (vídeo)