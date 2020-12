Foto de Samuel García genera críticas por tener cubrebocas editados

De nueva cuenta, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García se volvió tendencia en redes sociales.

En esta ocasión fue por el supuesto uso de cubrebocas en una polémica foto que compartió en su página de Facebook.

En la imagen se le puede apreciar en una reunión de Navidad con su familia quienes portan cubrebocas color naranja y turquesa, pero lo que llamó la atención es que pareciera que se tratara de un fotomontaje al colocar mascarillas sobre los rostros de los asistentes.

"Tenemos que cuidar a nuestros seres queridos y mantener la guardia arriba: celebra siguiendo todas las medidas de sanidad y distancia posibles”, escribió el senador junto a la fotografía que posteriormente eliminó de sus redes.

El diseño de los cubrebocas generó polémica entre los usuarios, quienes rápidamente colocaron el nombre del senador entre las tendencias, cuestionando las habilidades y el uso de programas como Photoshop para agregarlos en la imagen.

por qué samuel garcía hizo esto???? por qué edito cubrebocas falsos??? no le da vergüenza ??😭💀💀💀💀😭😭 pic.twitter.com/sx4fMQtf20

Cuando me siento mal me acuerdo de la foto en la que Samuel García photoshopeo cubrebocas, y me siento mejor