Revuelo por fotos de vacaciones de Arturo Zaldívar en Nueva York

MÉXICO.- El político Fernando Belaunzarán compartió fotos de Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, con su esposa en Nueva York, pero luego las bajó de su cuenta de Twitter debido a las ofensas que se generaron en torno a la mujer, a quien los internautas hicieron tendencia con el nombre “Doña Florinda” en Twitter.

En una primera publicación, Belaunzarán subió cuatro imágenes con la descripción: "Zaldívar vacacionando en Nueva York. No tiene nada de malo, se hubiera llevado a Bartlett".

El exdirigente perredista se disculpó tras el revuelo.

"Como dije, no tiene nada de malo que @ArturoZaldivarL vacacione en NY. Tampoco que los ciudadanos sepan dónde vacaciona el presidente de la @SCJN; por eso compartí las fotos. Pero leo ofensas personales contra él y su esposa, lo cual me apena. Por eso borro tuit y me disculpo", posteó.

Como dije, no tiene nada de malo que @ArturoZaldivarL vacacione en NY.



Tampoco que los ciudadanos sepan dónde vacaciona el presidente de la @SCJN; por eso compartí las fotos.



Pero leo ofensas personales contra él y su esposa, lo cual me apena.



Por eso borro tuit y me disculpo. — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) July 25, 2021

Sin embargo, de acuerdo con una entrevista con Reforma, Belaunzarán dijo que el Ministro mostraba "un poco la doble moral de los que hacen culto a la austeridad". Aunque enfatizó que está mal que se generen burlas sobre la pareja.

Añadió que una amiga en Nueva York le proporcionó las fotografías tras identificarlo mientras caminaba, cerca del Radio City Música Hall.

Reacciones en Twitter

Las presuntas vacaciones de Zaldívar se viralizaron en Twitter y aquí un recuento de las reacciones que sobresalieron.

El hijo que lleva @ArturoZaldivarL en el vientre es de @lopezobrador_. No tengo ninguna prueba pero tampoco ninguna duda. pic.twitter.com/gyYeTH8X6G — Arne (@A_ausdenRuthen) July 25, 2021

Ese embarazo debe ser sicológico. 🤔 pic.twitter.com/M1M4GaGlBO — Cecy ® 🍸 (@cecyfernandez) July 25, 2021

Como cuando tuiteas con la izquierda, pero pagas con la derecha. pic.twitter.com/IMQeUCUVIv — Lalo Garrido (@Lalogale) July 25, 2021

No sabía que Arturo Salvidar estaba casado con Florinda Meza la famosa “Doña Florinda”, que rápido superó al Chespirito — GJM (@GuilleJavalera) July 25, 2021