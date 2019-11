Fox se disculpa por comentario a AMLO y le llueven nuevas críticas

Luego de la polémica desatada por Vicente Fox, que utilizó la palabra “autista” como un insulto hacia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; el hoy exmandatario mexicano ofreció disculpas a sus seguidores.

No obstante, sus palabras quedaron lejos de ser correctas, ya que cerró su nuevo tuit con el argumento “Para quienes viven esta situación mi profundo deseo que superen y salgan adelante!” (sic), como si este trastorno mental fuera un estado temporal.

La publicación provocó una nueva ola de críticas hacia Fox, ya que algunos usuarios reclamaron que “hasta para pedir disculpas se necesita sensibilidad e inteligencia”.

¿Superen? El autismo no se supera se aprende a vivir con él, si no es una adicción. Hasta para pedir disculpas se necesita sensibilidad e inteligencia y obviamente tú careces de las dos.

El autismo no es como tener gripa, no se supera, no se cura. Se lleva por siempre con tratamiento y cuidados. Eres la ignorancia personificada además de un ser vil e insensible.