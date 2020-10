Francisco Martín Moreno dice que ''quemaría vivos a morenistas'' (vídeo)

MÉXICO.- Francisco Martín Moreno, escritor y analista, causó un debate en redes sociales al asegurar en una grabación que quemaría vivos a cada uno de los "morenistas" en la plancha del Zócalo del Centro Histórico de la Ciudad de México.

El vídeo es parte de una entrevista con Pedro Ferriz en la que el escritor se refirió al genocidio y a la posibilidad de quemar a los simpatizantes de López Obrador.

"Si se pudiera regresar a la época de la inquisición yo colgaba a cada uno de los, no, no, colgaba... Quemaba vivo a cada uno de los 'morenistas' en el Zócalo capitalino, te lo juro Pedro. Quien voté por Morena el año que entra será también un traidor a la patria, porque si no se duelen los votantes, habrán perdido el derecho a quejarse", expresó el también periodista.

"Francisco Martín Moreno":

Por sus palabras en contra de los que apoyan a Morena. pic.twitter.com/BtWeq1xcyD — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) October 2, 2020

Francisco Marín Moreno: ¿quién es?

Francisco Martín Moreno es escritor y periodista. Ha ganado cinco veces el Premio Nacional de Periodismo y ha colaborado con El País, El Universal y Excélsior.

Las reacciones de los internautas

Si Francisco Martín Moreno quisiera quemar a los "morenistas" tendría que quemar a más de 30 millones de Mexicanos.



No le alcanzaría el tiempo ni la vida para hacerlo. — FAFHOO (@Fafhoo) October 2, 2020