Francisco Zea y Miguel Barbosa, entre insultos y amenazas (vídeos)

MÉXICO.- El conductor de noticias de Imagen TV, Francisco Zea, volvió a estar en el centro de la polémica, esta vez por utilizar la discapacidad del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para cuestionar su comportamiento político.

En un comentario en su programa matutino que encabeza a nivel nacional, el presentador dijo: “No hay que subirse al ladrillo y menos, menos si tenemos mal una extremidad porque nos mareamos más rápido”.

Asimismo insistió: “Y segundo el poder a los inteligentes los marea y a los ‘pentontos’, los vuelve locos. Miguel contrólate”.

Miguel Barbosa no se quedó callado

Al respecto el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, respondió a las declaraciones del presentador. “Cada que mientas respecto a mi gobierno te voy a desmentir y no toleraré ningún insulto de tu parte. Sé quién eres”.

Además, Barbosa escribió un comunicado en Twitter. “Contrólate...! No te acepto tus insultos. Soy respetuoso de la libertad de expresión, siempre lo he sido y lo seguiré siendo, pero lo que tú haces no es periodismo, sino patanería”.

Contrólate @franciscozea Contrólate...! No te acepto tus insultos. Soy respetuoso de la libertad de expresión, siempre lo he sido y lo seguiré siendo, pero lo que tú haces no es periodismo, sino patanería. pic.twitter.com/gG2rWiyaeg — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 26, 2020

Francisco Zea responde

A través de su programa, el periodista siguió enviando comentarios a Barbosa.

A tus órdenes, los micrófonos abiertos cuando gustes. — Francisco Zea (@franciscozea) May 27, 2020

Esta mañana, Barbosa utilizó su cuenta de Twitter para llamar "farsante al comunicador".

Señor @franciscozea no sea usted farsante, no quiera dar la impresión de apertura, un periodista verdadero no ofende ni denigra. Yo las críticas las acepto, las ofensas las respondo. Lo que llama su espacio es un tiempo de denigración. — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 27, 2020

Le dije que le iba a contestar todas. Más tarde le contesto señor @franciscozea, por ahora estoy trabajando. — Miguel Barbosa (@MBarbosaMX) May 27, 2020

El último incidente de Francisco Zea

Hace unos meses, Francisco Zea fue blanco de críticas por presentar, mientras bailaba, la tragedia de la familia LeBarón, acto por el que luego ofreció disculpas.

Te puede interesar: Celos de Sherlyn terminan su relación

Reaccionan en Twitter al enfrentamiento

Los usuarios de Twitter se sumaron al enfrentamiento.

Francisco Zea .....

Aquí casual , viendo las BARBOSADAS

Babosadas de Barbosa ,

Por imagen tv ,

Con @franciscozea pic.twitter.com/EtsP4pTTc7 — ARTURODOMINGUEZREYES (@doarre) May 27, 2020

No sé quien sea esa Francisco Zea, pero me.parece que su helicóptero está apunto de fallar misteriosamente. https://t.co/A1lfByQBXa — Gordo de Rosario (@Migue1CG) May 27, 2020

Francisco Zea por favor no se le ocurra usar un helicóptero en Puebla se caen mágicamente . — Marcelo Herrera. (@MarcheloHerrera) May 27, 2020