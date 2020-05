Frank Devlyn, dueño de ópticas Devlyn, fallece a los 79 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Frank Devlyn, quien tomó las riendas del hoy Grupo Devlyn a los 22 años tras la muerte de su padre, falleció este miércoles. Tenía 79 años.

La noticia fue dada a conocer por una de sus hijas, Jenny Devlyn: "Con muchísima tristeza les cuento que hoy mi daddy se fue al cielo. My daddy, my hero, lo escribo y no me lo creo. Mi daddy fue un hombre fuera de serie, un grande, hoy se fue un gran mexicano. Te amor por siempre mi daddito querido", escribió en Instagram junto a una tierna foto de cuando era pequeña junto a su papa.

Hoy se nos fue mi Tio @FrankDevlyn..... un tipazo, gran lider, ejemplo a seguir, y todo un personaje. Nos deja un enorme legado e increibles memorias. Lo extrañare profundamente. pic.twitter.com/1QbtlxiIvd — Patrick E Devlyn Jr. (@Dpatjr) May 27, 2020

Frank estaba casado con Gloria Rita Gómez de Devlyn y juntos tuvieron a Melanie, Stephanie y Jennifer. Actualmente Melanie funge como presidenta del consejo del grupo, que fue fundado en 1936 en Chihuahua.

Reacciones ante el fallecimiento

Ante el anuncio del deceso, del que no se dio mayor detalle, figuras como el embajador Christopher Landau y el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrad, externaron sus condolencias a la familia.

Mi más profundo pésame a la familia de Frank Devlyn, que falleció hoy. Empresario, emprendedor y promotor natural. Gran Rotario. Y sobre todo, un estadounidense totalmente comprometido con México y su gente desde su niñez en Cd. Juárez. May God bless you Frank. 🇺🇸🤝🇲🇽 — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) May 27, 2020

Lamento el fallecimiento de Frank Devlyn, ciudadano ejemplar y comprometido. Mis condolencias a su familia y amigos asi como a los Rotarios de México por tan sensible pérdida, descanse en paz. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) May 27, 2020

También se unió a las condolencias el expresidente de México, Felipe Calderón:

Con pena me entero del fallecimiento del gran Frank Devlyn, filántropo sin par, generoso con el prójimo y con México. Descanse en Paz. Mis condolencias a su familia. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 27, 2020

En sus últimos tuits, Frank Devlyn se veía emocionado y comprometido con la unión de los clubes Rotarios, asociaciones civiles dedicadas a labores altruistas y que actualmente buscaban apoyar en la emergencia sanitaria del Covid-19.