Alertan de modus operandi: fraudes telefónicos en tarjetas del Bienestar

MÉXICO.- La Secretaría de Bienestar informó de llamadas telefónicas falsas en las que se asegura que se debe realizar un reemplazo a la Tarjeta de Bienestar para tener acceso a un supuesto pago retroactivo de la Pensión para el Bienestar de la Personas Adultas Mayores.

Un fraude

"La Secretaría de Bienestar hace un llamado a la población a no caer en engaños que se hacen a través de llamadas telefónicas en las que, falsamente, se asegura que se debe realizar un remplazo de la Tarjeta de Bienestar para tener acceso a un supuesto pago retroactivo de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores", comentó.

A través de un comunicado hizo un llamado a la población a no caer en este tipo de engaños y exhortó a todos los derechohabientes a no dejarse sorprender y no propocionar datos personales como el número de su Tarjeta de Bienestar o NIP, con el objetivo de prevenir un posible fraude.

La dependencia federal reiteró que la información oficial respecto a los programas sociales, se difunden a través de los canales oficiales como es la página oficial de la Secretaría y, en las cuentas de Redes Sociales.