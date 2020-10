Frena: ¿Quién puede creer lo que dice el presidente?

CIUDAD DE MÉXICO.— En respuesta a recientes mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Frente Nacional Anti- AMLO (Frena) dijo ayer que “aunque era absolutamente previsible, el nuevo engaño de López sólo termina de pintarlo de cuerpo entero”.

Mediante un comunicado, la organización, que dirige Gilberto Lozano, recordó las declaraciones de AMLO en los últimos meses.

“La pandemia que no llegaría a México, pero llegó. El Covid que iba de salida, pero sigue aquí. El avión que se ofrece, con fotos y todo, para vender boletos de una rifa, pero el premio ‘real’ resultó no ser un avión…

“Ahora dijo: ‘A la primera manifestación de 100 mil (…) ni siquiera espero la revocación del mandato ¡Ahí nos vemos!’, pero a los 5 días, después de ver más de 100 mil manifestantes, nos dice: ‘No coman ansias’. Lo único que queremos es que se esperen (…) va a haber elecciones el año próximo en junio, en todo el país, y luego yo me voy a someter a la revocación del mandato”, añadió Frena.

“Ante todas estas situaciones, como en la fábula del pastor y el lobo, la pregunta es: ¿quién puede creer lo que dice el Presidente? Francamente, en Frena, hubo quienes le creyeron, aunque muchos pensaron que sería solo un acto más de provocación, de aquellos que siempre marcaron su estilo político irreverente”, subrayó.

“En todo caso, la manifestación del sábado 3 tuvo un saldo absolutamente positivo. Valieron la pena los esfuerzos: Ahora, a tan sólo seis meses de su surgimiento, y a pesar de tener a casi toda la prensa ‘amordazada’ por el gobierno federal, todo el mundo sabe en México quién es Frena, y nuestro crecimiento es exponencial.

“Más allá de lo anecdótico, el presidente Andrés López está asustado, acorralado: ya no sabe qué hacer y por ello se contradice cada vez con más frecuencia. El pueblo le demostró, el sábado 3, que no lo quiere; y eso, para su ego, es fatal. Más de 180 mil personas, representando a millones, dejaron el testimonio de rechazo a esta fallida gestión”, dijo el comunicado.

“El terror de López va más allá de Frena, ya perdió la narrativa, su poder real va en estrepitosa caída y el país se le está desmoronando: algunos de sus principales colaboradores, han empezado a denunciarlo, luego de renunciar a los cargos públicos que tenían en su gobierno. Aún dentro de su propio partido, parece tener cada vez menos consenso, los diputados de Morena no le dieron el cuórum necesario para aprobar el jueves la extinción de fideicomisos. A pesar de tener el micrófono abierto con ecos infinitos, no pudo juntar 2 millones de votos para enjuiciar a los expresidentes, y aunque consigue la declaración de ‘constitucionalidad’ de una consulta popular, los ministros de la SCJN no dejaron pasar su pregunta manipuladora…

“En tanto, la economía nacional de desploma, crece el desempleo y se cierran empresas, la violencia e inseguridad se incrementan en nuestro país, los contagios y muertes por la pandemia no se detienen, las mujeres están cada vez más inconformes, y el prestigio y la confianza internacional en México se demuele”.

“En tales circunstancias, el circo es cada vez más insuficiente para sostener a un gobierno que parece tener los días contados, por lo que la demanda de Frena se percibe, día con día, más razonable. Y no tardará en verse como la única posibilidad de solución para los problemas que aquejan a nuestro querido México”.

“Por nuestros hijos y por nuestra Patria ¡no vamos a parar! ¡Muchas gracias!”, puntualiza la agrupación, la cual ofrece un correo para contacto: FRENA-PRENSA@hotmail.com