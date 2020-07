Frialdad y desconocimiento

El exsecretario de Hacienda critica reacción a la crisis

CIUDAD DE MÉXICO.— El gobierno federal respondió con frialdad y falta de conocimiento económico ante la crisis desatada por la pandemia del Covid-19: aparte de aplicar una política fiscal muy mala, su estrategia está castigando el trabajo formal, mientras que la gente está estrangulada entre la inflación en alimentos y las tasas de hipotecas “todavía muy altas, según Carlos Urzúa Macías, primer secretario de Hacienda de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“El estilo personal de gobernar del presidente es muy autoritario y él, en particular, creo que tiene menos interés en escuchar a economistas que el que mostraban muchos presidentes anteriormente”, sostuvo el economista, en una amplia entrevista que concedió al diario español “El País.

“Creo que es un poco por ignorancia, con todo respeto para el presidente, él no tiene por qué saber mucho de economía, la verdad”, agregó.

En la entrevista, Urzúa lamentó varias decisiones del mandatario –como la cancelación el aeropuerto de Texcoco, que él calificó la “peor decisión de todas”– y la “ignorancia absoluta” con la que el presidente, pero también Manuel Bartlett y Rocío Nahle, hablan de “autosuficiencia energética”.

De hecho, Urzúa recalcó que la “aversión” del mandatario por las energías renovables se debe en parte a que “está obsesionado con Pemex”, y que Bartlett, pese a su “desconocimiento absoluto acerca de la compañía de electricidad” es un hombre “sumamente astuto” que, “en cierta medida, creo yo, refleja parte de lo que siempre fue López Obrador: fue un priista cuando era joven, pero un priista setentero, que tenía estas ideas de Echeverría, de López Portillo”.

Pese a encabezar una economía “muy neoliberal”, López Obrador y el partido Morena usan la palabra “neoliberal” como un insulto, de una manera que Urzúa califica de “absurda”.

“Es decir, en lugar de decir ‘pendejo’ o ‘chinga tu madre’, dice ‘neoliberal’ porque él generalmente no dice malas palabras”, estimó, y abundó: “De hecho, nosotros somos una economía extraordinariamente abierta para estándares internacionales y dependemos totalmente del comercio exterior”.

Respecto a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, Urzúa criticó de nuevo al mandatario:

“¿Por qué lo hizo? La verdad, no sé, pero fue una muy mala decisión. Creo que fue la peor decisión de todas, junto con su discurso, que la verdad también… Él ya había ganado y ya era presidente. No entiendo todavía este discurso diario que es tan polarizante, tan maniqueo, ¿no?, que simplemente no le ayuda a un presidente en ningún lado, ni siquiera a Trump en Estados Unidos”.

De manera general, aseveró que la economía mexicana ya estaba en mal estado antes que la pandemia arrasara con ella: primero, porque “simplemente no hay dinero en las arcas del gobierno federal y de los estatales –debido a la baja recaudación fiscal–, y segundo, porque se cayeron las inversiones privadas y públicas en 2019, por una falta de confianza en el gobierno”.

“La falta de recursos acelerará un enfrentamiento que está germinando entre gobiernos estatales y federación, el cual eventualmente se va a dar, muy pronto, pues los ingresos sobre ISR y el IVA se desplomaron durante el confinamiento, lo que reducirá de manera “dramática” las participaciones federales.— Proceso