Frida Guerrera: "No me da miedo seguir entrando a las mañaneras"

CIUDAD DE MÉXICO.- En entrevista con un medio la comunicadora y activista Frida Guerrera habló sobre la discusión que sostuvo con el periodista del portal "Bajo Palabra", Marco Olvera, quien en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la acusó de estar financiada por el magnate George Soros.

Incluso, durante la conferencia, Olvera pidió al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, investigar a la activista.

"Yo no iba a levantarme si no me daban la voz, lo tenía muy claro, pero cuando escucho esto, yo creo que tenía que responder. Yo no fui agresiva, sólo respondí a un cuestionamiento", señala Frida.

Ante tales acusaciones por parte del periodista, Frida comenta que es lamentable acusar a alguien sin antes investigar y tener pruebas. Además, aseguró que no tiene miedo de que la investiguen, pues asegura que todo lo que tiene lo utiliza para seguir haciendo su labor.

"Me parece lamentable porque justamente seguimos enfrascados en un tema sin investigar (sus ingresos personales), en un tema de denunciar algo o demeritar el trabajo de alguien sin poner pruebas en medio. Así vamos a seguir incrementando los niveles de violencia entre nosotros".

"A mí que me investiguen. A mí no me da miedo que me investiguen, que vean cómo es que medio tengo para vivir, ahorrando de lo poquito que voy rascando, de lo que me llegan a pagar por mis columnas, todo lo que tengo lo utilizo para seguir haciendo mi labor".

Frida aclara que pese al altercado seguirá asistiendo a las conferencias matutinas del presidente.

Amenazas de muerte

"Sí, a mí no me da miedo seguir yendo. Hasta que me dejen entrar, voy a seguir acudiendo", pues su objetivo, asegura, es no dejar en el olvido los temas sobre feminicidios y la violencia de género, y que su difusión ayude a que se tomen acciones reales.

Sobre las amenazas de muerte que ha recibido, Frida señala que éstas se han intensificado a partir del 14 de febrero, día que cuestionó al presidente López Obrador sobre los feminicidios.

"Son mensajes que van en contra de mi familia. Ataques hasta en contra de familias de ‘Voces de la Ausencia’ y me parece delicado […] es un nivel de violencia altísimo, están poniendo comentarios en mis páginas llenas de alto contenido de violencia sexual y mis familias no se lo merecen", indicó.

Frida cuenta con protección del Mecanismo Federal para Periodistas y Defensores, sin embargo, siempre está alerta, pues desde que inició su carrera como comunicadora ha recibido distintas amenazas y ataques directos.

