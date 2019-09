“Fuchi y guácala” contra criminales

El Presidente, de visita en hospital de Soto la Marina

SOTO LA MARINA (Notimex y El Universal).— ¡Al carajo con la delincuencia! ¡Fuchi! ¡Guácala!, subrayó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la comunidad que asistió a su encuentro en el Hospital Rural.

Ante la animosidad de los asistentes, quienes clamaban entre gritos por más seguridad y que “no se apoyara a los ‘huev…’”, y gritos al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el mandatario federal llamó a la unidad.

Aseguró que la relación del gobierno federal con el de Tamaulipas ha sido muy respetuosa y que reconoce la labor del mandatario estatal, ante lo que volvió a desatar los gritos de la población.

“Vamos a trabajar juntos, Tamaulipas tiene mucho potencial y se está avanzando en algo que es fundamental, que haya seguridad, que haya paz y se ha avanzado, no estoy diciendo que no haya problemas, claro que los hay, pero estaba peor”, expresó.

Recordó que en la frontera persiste un grupo “muy beligerante” al cual estamos llamando “a que le bajen y que ya todos nos portemos bien”; fue entonces cuando subrayó “¡Ya al carajo la delincuencia! ¡Fuchi!, ¡Guácala!, es como la corrupción. “¡Fuchi! ¡Guácala!”.

La clave, dijo, es no volver a dar la espalda a los jóvenes, por eso se les está apoyando con becas en todos los niveles educativos, con ayudas económicas y capacitación a través del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro”.

“Esta crisis de inseguridad y de violencia que todavía estamos padeciendo se originó porque se abandonó al pueblo, y de manera particular se abandonó a los jóvenes”, aseveró.

Reconoció que esta decisión de apoyar a los jóvenes, incluyendo a los que no trabajan, ha generado inconformidad entre algunos, pero aclaró que prefiere invertir en ellos que gastar en más policías y más soldados.

“No, ya se probó esa estrategia y no funciona. No se puede enfrentar la violencia con la violencia… No se puede enfrentar el mal con el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien. Solo siendo buenos podemos ser felices”, puntualizó.

AMLO Expresión

El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó al carajo a la delincuencia.

Diálogo florido

Durante un diálogo con la comunidad del hospital rural de Soto la Marina, el jefe del Ejecutivo federal se expresó con un “fuchi y guácala” contra la delincuencia.

“Se serenan”

“Hay menos inseguridad, ha ido bajando, se ha ido serenando”.