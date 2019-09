Fueron por mezcal y no volvieron; dos meses después inicia su búsqueda

OAXACA.- A más de dos meses de la desaparición de tres oaxaqueños que acudieron a comprar mezcal a una localidad zapoteca, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGE) ejecutó el plan de búsqueda para localizarlos.

De acuerdo con la carpeta de investigación 23181/FEDH/FDPE/2019, el 6 de julio de 2019, dos hombres y una mujer identificados con las iniciales E. C. R, J. L. C. R., y M. Z. G., acudieron a comprar mezcal a San Felipe Güilá, en el municipio de Santiago Matatlán. No obstante, nunca regresaron de dicho lugar y desde entonces se desconoce de su paradero.

Según familiares de las víctimas, en la última comunicación que tuvieron con ellos acusaron que pobladores de la comunidad querían lincharlos.

Tras la desaparición denunciada por los familiares, la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes bajo el protocolo homologado de desaparición forzada, pero cometida por particulares, delito que se tipifica como “desaparición cometida por particulares”.

Búsqueda sin resultados

La instancia de procuración de justicia informó que este lunes 23 de septiembre, elementos de la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas, junto con efectivos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Estatal, Policía Federal, Bomberos y personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; buscaron a los desaparecidos en diversos puntos y parajes de la comunidad, sin que hasta el momento los hayan localizado.

La demora en el operativo, se informó en su momento, se debió que autoridades y habitantes de la comunidad ubicada en la ruta turística conocida como “Caminos del Mezcal“, afirmaban que las víctimas ya no estaban ahí y prohibían la entrada a las autoridades, de acuerdo con sus usos y costumbres.