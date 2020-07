'Fueron tres hombres malos': hijo de Susy 'libera' a su presunto feminicida

El testimonio del hijo de Susana “Susy” Salais, asesinada a principios de junio pasado, permitió la liberación de su esposo Oswaldo M.H, tras la primera audiencia por el caso de feminicidio.

Como se informó, a finales de junio, Oswaldo fue detenido por presuntamente estar vinculado con la muerte de su esposa, la fotógrafa Susy, en Chihuahua.

⚡ Susy Salais: el caso que sacudió a Chihuahua ya tiene a un detenido https://t.co/7TtXw34mVt #México pic.twitter.com/b7VVJ34zZP — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) July 2, 2020

Según los datos presentados este lunes por la defensa, el hombre –de oficio chofer de una plataforma en línea- realizó el día del homicidio varios viajes que lo colocan lejos de la escena del crimen.

Además, la tanatóloga y psicóloga Patricia Hernández, quien ha brindado terapia a Oswaldo y a su hijo Ian desde el asesinato de Susy, presentó la declaración del pequeño de cinco años (que leyó a la audiencia) sobre lo que recuerda del día del crimen, el 2 de junio pasado.

'Fueron tres hombres': hijo de Susy

De acuerdo con la profesional de salud, el pequeño es consciente de que su madre ya no está en este mundo y, según le contó, fueron “tres hombres malos” quienes la lastimaron.

Aunque describió que uno de los hombres tenía bigote y el otro un cinto, el menor no pudo describir al tercer sujeto. No obstante, dibujó a los tres hombres y esta prueba fue presentada por la defensa de Oswaldo, quien según testigos no pudo aguantas las lágrimas mientras se leía la declaración de Ian, quien era el único que estaba presente en casa, como se reportó en un principio.

Padre de Susy duda de la investigación

El propio padre de Susy declaró a medios locales que no creía que su yerno fuera capaz de cometer el feminicidio, y que pensaba que más bien era una acción apresurada de los agentes que llevan la investigación ante la falta de pistas y la presión mediática sobre el caso; toda vez que a Susy la mataron siguiendo la norma de quedarse en casa ante la pandemia del Covid-19.

Si bien Oswaldo se encuentra en libertad, la Fiscalía Especializada de la Mujer apelará la decisión de la juez Nora Espino, al considerar que no tomó en cuenta las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

Por su parte, para la asesora jurídica de la familia Salais la actuación de la jueza no sólo fue parcial para favorecer al imputado, sino que también fue irrespetuosa al dejar esperando a la familia en más de 17 horas de exposición de la información.

Adelantó que se interpondrá una queja en contra ante el Consejo de la Judicatura.- Con información de Diario MX y Milenio.