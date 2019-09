Evitarán “show mediático”

Funcionaria dice que sí van contra Jorge Winckler

XALAPA.— La encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadans, confirmó la orden de aprehensión en contra del exfiscal Jorge Winckler Ortiz por el presunto delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro.

“Efectivamente el oficio que circula es real, es cierto, lo expidió un juez y nosotros estamos atendiendo”, indicó la funcionaria estatal al ser entrevistada durante la guardia de honor ante el monumento al Padre de la Patria, Miguel Hidalgo y Costilla.

Verónica Hernández Giadans aseguró que por secrecía de las investigaciones poca información puede hacer pública, pero también porque busca impedir hacer un “show mediático”.

“Estamos atendiendo eso, yo de la procuración de justicia no haré show mediático. No tenemos información, ni registro de datos reales y yo no voy a dar una información que esté equivocada, finalmente sería mi palabra y no me atrevo, en este momento se está analizando”, expuso.

Y es que un Juez de Control del penal de Pacho Viejo giró una orden de aprehensión contra el ex fiscal general del Estado Jorge Winckler Ortiz y cinco funcionarios más de ese organismo.

La justicia también solicitó la aprehensión del exfiscal Especializado en Personas Desaparecidas y actual Fiscal Regional, Luis Eduardo Coronel Gamboa y el actual Fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio.

Se trata del caso de Francisco “N”, exchofer del entonces fiscal general Luis Ángel Bravo, y a quien supuestamente privaron de la libertad para que diera datos sobre el paradero de su exjefe que fue detenido.

Además, se inició la búsqueda de los Policías Ministeriales Roberto Mora Mil, Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González, elementos cercanos a Winckler, el fiscal que fue separado del cargo de manera provisional por carecer de exámenes de confianza.

Verónica Hernández precisó que el fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres no se ha presentado a las oficinas a laborar.

“Ya lo requerimos y él (Marcos Torres) no se han presentado a trabajar, incluso lo invitamos a que asistiera a esta Guardia de Honor (del parque Los Berros), pero no está presente”, comentó.

Finalmente, la encargada de despacho puntualizó que será el Congreso quien decida la situación legal de Torres Zamudio, “el señor tendrá que comprobar que cumple con todos los requisitos de ley para permanecer en el puesto”, acotó.

Al respecto, el exfiscal Winckler Ortiz afirmó ayer que los delitos que pretenden imputarle no existieron y que jamás ha cometido alguna ilegalidad.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, apuntó que esto ha sido demostrada ante la autoridad federal, misma que determinó que no existió el delito.

Agregó que su detención sería ilegal ya que la denuncia por la que se giró la orden de aprehensión en su contra fue desechada por la justicia federal debido a que carece de elementos.

El domingo el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que Jorge Winckler cuenta con do órdenes de aprehensión.

Winckler indicó que una orden de aprehensión se deriva de hechos denunciados por un extrabajador de la Fiscalía, quien fuera el jefe de Ayudantes del fiscal durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.

“Los hechos que pretenden imputarme jamás existieron. Lo anterior se ha demostrado ante la autoridad federal, quien al momento de resolver el Juicio de Amparo 421/2018, así como el Amparo en Revisión 299/2018, determinaron que no existió desaparición forzada, ni privación de la libertad, ni incomunicación, ni tortura en contra de quien denuncia”, señala el escrito.

Desde la cárcel y a través de Twitter, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte recordó la frase que dijo al ser capturado y le dijo al exfiscal que pronto la entendería.

“En respuesta al prófugo @AbogadoWinckler: ahora va a entender a qué me refería con Paciencia, Prudencia, Verbal Continencia, Dominio de Ciencia, Presencia o Ausencia según Conveniencia. Y le recomiendo que su patrón #Yunes deje de redactarle sus cartitas. #NiPerdónNiOlvido”, escribió el exgobernador.— El Universal y El Financiero

El gobernador detalló el domingo que de momento se desconoce la ubicación del exfiscal y recordó que senadores del Morena solicitaron el cierre de fronteras para evitar su huida.

García Jiménez confirmó que existen también dos órdenes de aprehensión en contra de excolaboradores de Winckler como Marcos Even Torres Zamudio, fiscal Anticorrupción; Luis Eduardo Coronel Gamboa, fiscal especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas; así como los policías ministeriales Roberto Mora Mil, Sergio García Celis y Uriel Rodrigo González Hernández.