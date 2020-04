Funcionaria estatal renuncia en Veracruz: detuvieron a su hijo con droga

JALAPA.- El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó la renuncia de la secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad, Guadalupe Argüelles Lozano.

A través de sus redes sociales, el titular del Ejecutivo estatal indicó que aceptó la renuncia de la ahora exfuncionaria estatal.

En su lugar, el gobernador veracruzano nombró a una encargada de despacho de manera temporal; se trata de Diana Aróstegui.

El día de hoy he aceptado la renuncia de la Secretaria de Trabajo, Previsión Social y Productividad, Lic. Guadalupe Argüelles Lozano, por asuntos del ámbito personal que requieren su atención y de manera temporal como encargada de despacho he designado a la C. Diana Aróstegui. pic.twitter.com/cewODqtrDC