¿Gabinete desobediente?

Olga Sánchez, Esteban Moctezuma y el abogado Julio Scherer Ibarra, no han hecho pública su declaración de bienes

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer en su conferencia matutina, que aquellos servidores públicos que no transparenten sus bienes patrimoniales no podrán trabajar en su gobierno, sin embargo hay varios miembros de su gabinete que no han cumplido con este requisito.

De acuerdo con la página de la Secretaría de la Función Pública, Declaranet, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez no quiso hacer pública su declaración de bienes y tampoco la declaración de posible conflicto de interés.

La titular de Segob y exministra de la Suprema Corte había anunciado que el salario que percibiría como funcionaria federal sería donado a una casa hogar de niños con capacidades diferentes y tan solo recibiría la pensión como integrante del Poder Judicial.

Exfuncionario y abogado se niegan

El otro funcionario, que no aceptó hacer públicos sus bienes ni posibles conflictos de interés, es Esteban Moctezuma, titular de la Secretaria de Educación.

Moctezuma se desempeñó como titular de Gobernación durante el sexenio el expresidente Ernesto Zedillo; se retiró de la política en el año 2002 para integrarse al Grupo Salinas, donde fue nombrado presidente de Fundación Azteca.

Julio Scherer Ibarra, quién es parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, tampoco aceptó hacer pública su declaración patrimonial.

Abogado con licenciatura de la UNAM, Scherer es dueño de un despacho personal que ofrece asesoría legal, además de haberse desempeñado como director general de la empresa Servicios Corporativos Caze. Información de El Universal