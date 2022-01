CIUDAD DE MÉXICO.- El diputado federal Gabriel Quadri de la Torre fue corrido de una entrevista en vivo de CNN en español, tras dar su opinión sobre las personas transexuales. Sus declaraciones fueron catalogadas por el conductor Camilo Egaña como un discurso de odio.

¿Qué dijo Gabriel Quadri y por qué lo corrieron?

El excandidato presidencial fue invitado junto con la diputada morenista, Salma Luévano Luna, para dar su opinión sobre los ataques en contra de las personas transexuales en México.

Así corrieron a Gabriel Quadri de @CNNEE por propagar su discurso de odio: “éste no es un lugar para personas como usted y su discurso, ¡váyase a TV Tepito” pic.twitter.com/3HFFSL0tFi — Gurú Político (@guruchuirer) January 15, 2022

Como informamos el lunes pasado, la legisladora se rapó la cabeza como un acto de condena a diversas declaraciones consideradas transfóbicas realizadas por el panista Gabriel Quadri de la Torre. En varias ocasiones, Quadri ha sido duramente criticado en sus redes sociales por sus comentarios contra la comunidad LGBTTTIQ+.

En contexto: Salma Luévano se rapa para condenar discursos transfóbicos de Quadri

Durante su intervención, Quadri trató de defender su postura, hecho que fue catalogado por el conductor como un discurso de odio.

“Nadie está promoviendo un discurso de odio, eso es una fantasía y me parece que la que promueve un discurso de odio es ella (…) Que no exagere, que no promueva mentiras”, dijo Quadri. En medio de gritos por parte de Quadri y en respuesta a sus dichos, el conductor del programa realizó una defensa a la inclusión social.

“Lo que usted está diciendo es lo que refleja aquí en los Estados Unidos la derecha la ultraconservadora, que no cree en la inclusión social. Yo no sé si en el Congreso de su país esto se ve bien, pero aquí en los Estados Unidos no”. Sin darle más la palabra, Camilo Egaña le dijo al diputado: “Si usted viene aquí a propagar su discurso de odio este no es el canal, váyase a otro canal, váyase a Tepito televisión, aquí no”. En el vídeo debajo de estas líneas la entrevista a Gabriel Quadri completa transmitida por CNN.

CNDH condena expresiones de Gabriel Quadri

El jueves pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos condenó las expresiones de Gabriel Quadri de la Torre sobre la comunidad LGBTTTIQ+.

Mediante un comunicado, la CNDH aseguró que las manifestaciones transfóbicas del diputado atentan contra la dignidad y los derechos humanos de las personas LGBTTTIQ+. El organismo exhortó a los legisladores, autoridades y a la población en general a evitar ese tipo de declaraciones y acciones discriminatorias.