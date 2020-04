Gael agradece a López Gatell explicación sobre el coronavirus... Tan tan

MÉXICO.— El actor Gael García Bernal, a través de un mensaje en Twitter, agradeció a Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, , por sus explicaciones sobre todo lo que implica la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, internautas reaccionaron de modo contrario, ya que no consideraron nada gracioso, ni adecuado, que el subsecretario haya finalizado su explicación con un "tan tan", como si se tratará de un chiste.

Ahora esa "muletilla" se ha convertido en tendencia en redes sociales.

El actor de "Amores Perros", extendió un agradecimiento a Hugo López-Gatell y todo el equipo de expertos que en las últimas semanas ha expuesto e interpretado datos relacionados con los infectados con el Covid-19.

Sin embargo, ese no fue el único tuit que emitió el actor, también retuiteó comentarios como:

"La clase magistral que hoy está dando López Gatell es para que la entiendan hasta los reporteros que están en palacio. Sólo le falta sacar actividades manuales, para que entiendan incluso los conductores de noticieros nacionales y las mascotas".

El hashtag #Tan Tan está siendo tendencia, luego que Hugo López Gatell diera una explicación sobre los contagios del COVID-19 y rematará con un "tan tan".

Fue la noche de ayer miércoles, cuando López-Gatell dijo que las autoridades mexicanas estiman que la suma probable de infectados podría ser de "26 mil 519" tan tan.

"La epidemia es ocho veces más grande de lo que se ve". Por lo que de nuevo insistió en que la población quedarse en casa.

"Es un error metodológico suponer que solo lo que se ve existe y al revés", enfatizó el funcionario. "Hago una multiplicación que me permite decir que por cada caso confirmado de Covid-19, cuántos hay en la población que no vi, porque no llegaron a consulta, etc. y son finalmente estos 26.519 casos" tan tan.