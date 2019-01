MÉXICO.—Treinta pesos recibe Gerardo como pago por formarse en una gasolinera con dos garrafones de 20 litros. Y espera a llegue el combustible, no importa si son diez minutos o tres horas, la paga es la misma.

Con un galón en cada mano, el hombre cruza Eje Central y camina hasta la Calzada de la Ronda; no hay mucha gente formada, eso lo anima porque cuando la pipa llegue a abastecer lo atenderán rápido.

Aunque el desabasto de gasolina no lo ha afectado de manera directa espera que se solucione pronto. “Deben arreglar esto porque nunca había pasado y es un relajo”.

Tampoco sabe si la sugerencia de la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum de cargar combustible de manera escalonada sea buena.

“Quien sabe, yo no tengo coche, pero mi amigo me manda a cargar por él, luego regreso ya con los garrafones, me espero y me da mis 30 pesos”.