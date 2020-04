Garantiza “empleo” a médicos

Endilga AMLO la falta de personal a sus antecesores

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Al hacer un llamado para que médicos y enfermeras se sumen a la convocatoria de “Médicos del Bienestar” para atender los casos de personas contagiadas de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que administraciones anteriores hayan dejado un déficit de este personal en las instituciones públicas de salud y que se requiere para enfrentar lo más crítico de la pandemia.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal garantizó que aquel personal de salud que se sume a esta convocatoria tendrá trabajo permanente, o si lo desea, trabajar solo seis meses mientras pasa la pandemia.

“Hago un llamado a los médicos, a las enfermeras, que son tan importantes, indispensables en estos momentos, a que nos ayuden, que se inscriban para participar, aunque sea de manera temporal.

“Les garantizamos trabajo permanente, porque tenemos un déficit, nos dejaron un faltante de enfermeras y de médicos, les garantizamos, vamos a decir ‘base’, trabajo permanente; pero si no quieren trabajar todo el tiempo, que nos ayuden cuando menos seis meses nada más que pasemos esta situación difícil”.

El mandatario señaló que hace ese llamado porque aún se tiene esta semana y la próxima para capacitar y contratar a todo el personal necesario antes de “enfrentar el momento más crítico de la epidemia”.

Indicó que ya hay dueños de farmacias o asociaciones de farmacias que están permitiendo que sus médicos se incorporen a esta convocatoria, y apuntó que lo que se busca es que se tenga todo el personal de salud necesario para atender esta contingencia de salud.

Alejandro Svarch Pérez, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), exhortó a médicos que sean especialistas en terapia intensiva, neumología, medicina interna, infectología y anestesiología, así como a enfermeras especialistas en terapia intensiva y en inhaloterapia a que se sumen al llamado.

“La meta es que todos los pacientes que tengamos por Covid sean atendidos por un equipo multidisciplinario, que todos los pacientes tengan los médicos que necesitan para su atención. Ante ello hacemos un profundo llamado, un atento y respetuoso llamado a que se inscriban a Médicos Por el Bienestar”, señaló.

Revocación de mandato

Además, el mandatario aprovecho para denunciar que fueron los conservadores en el Senado quienes rechazaron su propuesta de adelantar a 2021 la revocación de mandato y que el pueblo decida si termina su mandato.

“Que conste que lo propuse, ‘antier’ y lo votaron algunos partidos en la Junta de Coordinación Política del Senado, no quisieron algunos partidos, desde luego los partidos conservadores, no quisieron, les dejo de tarea que vean quién rechazó la propuesta”.

“¿Para qué esperar al 22, si vamos a tener el año próximo elecciones?, ya de una vez. Yo les digo que para el 1 de diciembre, ese es mi compromiso, yo termino de establecer las bases para la transformación”, insistió.

Recordó que la última reforma a la Constitución que le importaba muchísimo era la reforma al artículo cuarto de la Carta Magna que es toda una revolución pacífica y con eso se puede ir tranquilo.

“Imagínense elevar a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión; ya me puedo ir tranquillo, elevar a rango constitucional el derecho de las niñas de los niños pobres a una pensión, el derecho de 11 millones de estudiantes pobres a recibir una beca y a la atención médica gratuita”.

No es cambiar la Constitución con mayoría simple, es mayoría absoluta, ¿de dónde van a sacar los votos?, pero además ¿quién se va a atrever y se va a dejar la gente arrebatar esas conquistas sociales?, no ya no van a poder retrogradar, por eso estoy contento, tranquilo y no hace falta que yo esté aquí a la fuerza".

El presidente López Obrador cuestionó que de qué vale un Presidente, una autoridad sin apoyo popular, porque una hoja seca. "Es la pura formalidad, es un florero, adorno, un Presidente sin consenso, sin el apoyo del pueblo".

