García Harfuch reitera: lo atacó el Cartel Jalisco Nueva Generación

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sostuvo que los responsables de su ataque, registrado el pasado 26 de junio, fue organizado por el Cartel Jalisco Nueva Generación. Expuso que esta declaración se basó a las investigaciones previas que se han realizado en la SSC desde agosto de 2019.

Con una férula en el brazo derecho, en su primera rueda de prensa luego del ataque, comentó que no es la única amenaza que ha recibido, pues desde que se encontraba en la Policía Federal se han detectado diversas amenazas de ataques.

No hubo amenazas, pero sí intenciones de atacarlo

"Más que amenazas, lo que se detectan son intenciones de que estas personas ataquen y desde la Policía Federal, después en la Agencia de Investigación Criminal en PGR, ha habido alguna serie de amenazas, nada serio; pero no habíamos recibido como tal una amenaza, más bien, la detección de que podrían, en cualquier momento, atentar contra nosotros", dijo.

Este martes, García Harfuch participó en la videoconferencia de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, donde comentó que las investigaciones han avanzado. Al día de hoy, se tienen identificadas "con certeza" a las personas que participaron en el atentado, incluyendo al sujeto que ayudó a organizar el ataque, así como a los que ordenaron el mismo.

Actualmente, se trabaja en la correcta integración de las carpetas de investigación y seguimos avanzando. Aseguró que después de su ataque, se encuentra aún más comprometido y con mayor determinación para seguir reconstruyendo y fortaleciendo a la Policía, que cuide y proteja a la ciudadanía.

"Seguimos avanzando en las metas que nos hemos planteado. Tendremos más y mejor Policía, seguiremos reforzando los sectores y cuadrantes de la Ciudad, y perfeccionando las bases de nuestro servicio profesional de carrera, con especial énfasis en conseguir mejores condiciones laborales para todos los que forman parte de la Secretaría", dijo.

Investigan si hubo fugas de información

Sobre si existen indicios de una posible fuga de información respecto a las personas encargadas de su seguridad, García Harfuch dijo que cuando se da un evento de tal magnitud la investigación se vuelve muy amplia.



"Aunque no haya una sospecha como tal, las investigaciones continúan y abarcan no solo a miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sino que se investiga todo lo que haya rodeado a este caso. Aquí no hay un indicio de que haya habido una fuga de información", apuntó.



A pesar de ello, el funcionario señaló que las investigaciones siguen por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital y por parte de las áreas de inteligencia e investigación de la SSC.

La mañana del 26 de junio, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sufrió un atentado, en el cruce de Avenida Paseo de la Reforma y Monte Blanco, colonia Lomas de Chapultepec. Recibió disparos que le afectaron principalmente el brazo derecho. Dos elementos del equipo de seguridad del funcionario capitalino perdieron la vida, así como una mujer que transitaba en su auto por la zona.