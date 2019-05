Germán Martínez renuncia al IMSS: acusa injerencia de Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO.- Germán Martínez Cázares renunció hoy a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta es la primera dimisión en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

En una carta al Consejo Técnico del IMSS, Martínez acusa que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el organismo.

Aquí puedes ver la carta íntegra de Renuncia de Germán Martínez:

Esos servidores públicos “ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social”, manifestó.

Con muchos gastos

“El IMSS redistribuye en sus servicios más de mil millones de pesos diarios. En un mes puede gastar más que la UNAM en un año. Desde cuidados prenatales hasta tratamientos paliativos antes de morir”, señaló.

“Por eso, controlar en exceso esos recursos, que son de trabajadores y empresarios, sin racionalidad y sin apego a las normas del IMSS, puede acabar con esa dinámica de solidaridad social propia del Instituto”.

“El Presidente de México proclamó el fin del neoliberalismo, pero en el IMSS algunas injerencias de Hacienda son de esencia neoliberal: ahorro y más ahorro, recortes de personal y más recortes de personal, y un rediseño institucional donde importa más el ‘cargo’ que el ‘encargo'”.

En el IMSS no se desobedece al Presidente, aclaró. “Solo creo que el eje de su reforma deben ser las personas que se atienden en el IMSS, y no los funcionarios que trabajan en el IMSS. Se requiere una gran reforma legal, y no una pequeña reforma reglamentaria”.

“Necesitamos una reforma al IMSS para acoplarlo al sistema universal de salud y al modelo preventivo, donde se ataquen los determinantes sociales de la salud”, mencionó en su misiva.

Cambios meramente “cosméticos”

“Algunos funcionarios de Hacienda intentan una remodelación cosmética del IMSS, donde, por ejemplo, se pretende reformar el Reglamento para colocar funcionarios administrativos en los Estados desde Hacienda, y así anular a los delegados que este Consejo Técnico aprobó. Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de ‘delegados administrativos estatales'”.

“Mientras se discute la remodelación del IMSS, muchos trabajadores siguen sin certeza laboral, otros sin contrato, algunas vacantes aumentan, el rezago en infraestructura es brutal“, lamentó.

A la par, comentó, “los contratos y convenios de servicios se rezagan, y algunos están por vencerse sin horizontes de legalidad y eficiencia, las compras de equipamiento paradas, las reclamaciones y litigios aumentan; y si bien el abasto de medicamentos está garantizado, es precario y en algunos lugares pende de un hilo“.

Sobre el “excesivo” control de Hacienda, dijo que los funcionarios de esa instancia “no quieren dialogar con el IMSS, quieren imponer“. Esto “tiene dos consecuencias fatales“.

“Una es directa para el IMSS: pasillos de espera llenos de personas adoloridas y mal trato o retraso en la atención a pacientes; y un segundo efecto indirecto todavía peor: el fortalecimiento de los servicios de salud privados, que ocasionará mayor ‘gasto de bolsillo’ de las familias”.

“Ahorrar y controlar en exceso el gasto en salud es inhumano. Ese control llega a escatimar los recursos para los mexicanos más pobres“.

Problemas de corrupción

“El IMSS-Bienestar que otorga, como ordenó el presidente López Obrador, medicamentos y consultas gratuitas a personas sin seguridad social, en cifras reales, al día de hoy, tiene menos recursos que el último año del gobierno anterior, le deben más de mil millones de pesos del ‘componente de salud’, que le correspondía del desaparecido programa Prospera“.

“La mayor corrupción del Seguro Social, además de ser un delito especial establecido en nuestra ley, es la simulación de la declaración de las cuotas subestimadas que roban el fruto del esfuerzo diario de los trabajadores“.

“La calidad y eficacia en muchos servicios del IMSS dejan mucho que desear, y que el Seguro Social tiene retos, extravíos y una enorme corrupción”, concluyó.- Con información de “El Universal”