Giovanni López no fue detenido por no usar cubrebocas: Fiscalía

La Fiscalía de Jalisco negó que Giovanni López fuera detenido por no portar cubrebocas en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

De acuerdo con documentos oficiales, fue la actitud agresiva del hombre lo que motivo su traslado a los separos municipales.

En los documentos oficiales aclararon que se investiga a los policías por la muerte del hombre.

En conferencia virtual, el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, afirmó que la "secrecía del caso" se mantuvo durante casi un mes para conseguir “éxito en la investigación”

Asimismo, reiteró que en los documentos oficiales no se confirma que la detención se diera por no acatar medidas sanitarias.

En un video difundido en redes sociales, donde se aprecia la detención de Giovanni López, se puede escuchar como personas reclaman por el uso excesivo de la fuerza a los policías, quienes forcejean con el hombre, quien presuntamente no portaba cubrebocas mientras paseaba por las calles del municipio.

“Se está investigando al personal en activo del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, específicamente a policías municipales. No es la única carpeta donde se investiga a este personal tenemos otras dos”, informó Solís Gómez.

Agregó que los policías deberán explicar el motivo por el cual abordaron y detuvieron al ahora fallecido, además de las razones por las cuales se usó la fuerza para remitirlo a juzgados municipales.

Además, señaló que el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, es quien debe explicar por qué los elementos siguen activos.

“Si no los han separado del cargo sus razones tendrán, pero el Ministerio Público tomará una decisión que traerá consecuencias hacía un lado u otro. Hasta donde entendemos, los policías están en activo”, destacó.

Por el momento, no se investiga al alcalde Eduardo Cervantes Aguilar por un presunto intento de sobornar a la familia para no dar a conocer el video de la detención, pero si fuera cierto que actuó de esa manera podría ser culpable del delito de obstrucción de la justicia, señaló el fiscal.

Por su parte, Macedonio Támez Guajardo, coordinador del gabinete de Seguridad de Jalisco, afirmó que todo acto de las autoridades policíacas se tiene que documentar.

Afirmó que no usar cubrebocas puede ser una falta administrativa, “pero no es el caso”, y consideró que la afirmación de que el incumplimiento de la medida sanitaria originó el hecho “ha sido inadecuadamente repetida”.



La autoridad estatal estimó que pronto se darán a conocer los resultados de la investigación a cargo del Ministerio Público por la muerte de Giovanni López, donde se determinará si existió responsabilidad de servidores públicos.

“Ixtlahuacán”, Jalisco, es tendencia porque se reporta que detuvieron a un albañil de 30 años por no portar cubrebocas y lo regresaron muerto. pic.twitter.com/IawjOryUpU

Giovanni López, albañil de 30 años, fue golpeado por policías de Jalisco por no portar cubrebocas, murió a causa de un traumatismo craneoencefálico, tenía un balazo en el pie. Este es el estado de terror y persecución que instala @EnriqueAlfaroR . #JusticiaParaGiovanni !! pic.twitter.com/DYlU2J7MV3

Giovanni López, 30 años Lo detuvieron a la fuerza 10 policías por no usar cubrebocas en Jalisco Al día siguiente lo regresaron a su familia muerto, torturado y con un balazo... Les ofrecieron $200,000 pesos para no decir nada INDIGNANTE #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/fCdkEYFd9T

Cárcel para los policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos que TORTURARON Y ASESINARON a Giovanni López Cárcel para Eduardo Cervantes Aguilar, presidente municipal, por encubrir el asesinato y amenazar de muerte a los familiares No más impunidad #JusticiaParaGiovanni

Debemos de exigir #JusticiaParaGiovanni asesinado a manos de la policía de Ixtlahuacán por no cumplir una medida impuesta por @EnriqueAlfaroR : utilizar tapabocas de manera obligatoria. Así de fácil se asesina en Jalisco, por no usar mísero tapabocas...

A Giovanni lo detuvieron en la calle policías de Ixtlahuacán por no usar cubrebocas. Lo golpearon, torturaron y asesinaron. Luego sobornaron a su familia para no denunciar. La Fiscalía de Jalisco lleva un mes investigando pero hoy no hay un solo detenido. #JusticiaParaGiovanni pic.twitter.com/RS4lTNfQLj