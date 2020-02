Giran órdenes de aprehensión contra presuntos asesinos de Fátima

CIUDAD DE MÉXICO.— La Fiscalía de Ciudad de México informó que se giraron dos órdenes de aprehensión contra Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera, acusados por el secuestro y feminicidio de la niña Fátima.



Ahora la pareja sería trasladada de la Fiscalía de Atizapán —donde permanece desde el miércoles— a la Fiscalía Anti Secuestros en Azcapotzalco.



La detención se registró la noche del miércoles en el Estado de México a donde los presuntos asesinos huyeron procedentes de Xochimilco.



Frente a las autoridades, Gladis Giovana confirmó que ella entregó a Fátima con Mario, pues éste le pidió una “novia joven” que le durara por mucho tiempo.



Sin embargo, aseguró que lo hizo por temor ya que el hombre la amenazó con abusar sexualmente de sus dos hijos.



"Por temor" le llevó a Fátima

Giovana aseguró que decidió llevarle a Fátima, pues se acordó que su familia no prestaba mucha atención a la menor.



Detalló que cuando se la entregó Mario Alberto le puso un vestido que recién había comprado y le pintó las uñas.



Giovana confesó que ella misma asfixió a la pequeña con un cinturón.



Dejan el cuerpo en un baldío

Cuando se dieron cuenta que eran buscados por las autoridades decidieron abandonar el cuerpo en el baldío donde se le entró y decidieron escapar.



Giovana aseguró que Mario no mostró arrepentimiento, al contrario de ella, pero no tenía opción pues le tenía miedo al hombre y no quería que atacara a sus hijos.

