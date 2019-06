Gobernaba Veracruz “puro sinvergüenza”

Apoyo económico a cafeticultores por precios bajos

COATEPEC.— Veracruz es uno de los estados que gobiernos anteriores sumieron en la corrupción mientras abandonaron el campo, lo que obligó a mucho veracruzanos a buscarse la vida en ciudades fronterizas o en Estados Unidos, criticó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante la presentación del Programa para Cafeticulores, en Coatepec, Veracruz.

“Puro sinvergüenza llegaba a gobernar Veracruz, se abandonó el campo, era pueblo rico con pueblo pobre”.

“Ya no queremos eso, lo dije en una carta que le escribí al presidente de Estados Unidos, Donald Trump: el sueño que vamos a cumplir en realidad es que el veracruzano, el mexicano pueda trabajar, ser feliz, donde nació, el que se quiera ir que sea por gusto no por necesidad”, expresó en referencia al documento enviado tras el anuncio de la imposición de aranceles a productos mexicanos y porque supuestamente México no detiene la migración hacia ese país.

El mandatario destacó que ahora está Cuitláhuac García, “un gobernante honesto”, lo cual puede “gritar a los cuatro vientos”, y por ello le han querido poner obstáculos pero tiene todo el apoyo del gobierno de México.

Ayer viernes se inició el Programa de Cafeticultores, el cual consiste en entregar 5 mil pesos por productos que serán depositados de manera directa para compensar los bajos precios del mercado.— 24 Horas

Alta calidad

El programa de apoyo a los Cafeticultores incluye el invertir en plantas de alta de calidad resistentes a las plagas.

Trece estados

El programa se aplicará en los 13 estados: Puebla, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Colima, Estado de México y Veracruz.