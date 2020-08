Gobernador de Quintana Roo supera el Covid-19

A través de sus redes sociales, el gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín informó que; después de dos semanas de dar positivo a Covid-19, ya se realizó una segunda prueba que salió negativa.

“Les comento que me he hecho la prueba de Covid-19 después de dos semanas y he resultado negativo. Agradezco las muestras de afecto. Gracias a los médicos de la Secretaría de Salud Quintana Roo quienes me apoyaron durante estos días. #JuntosSaldremosAdelante”, escribió el político en sus redes sociales.