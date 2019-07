Gobernador defiende la “Ley Garrote”: no busca criminalizar las protestas

MÉXICO.- La llamada “Ley Garrote” no busca penalizar los bloqueos en Tabasco, sino aumentar la pena a quienes cometan extorsión, delito que va al alza en el estado, afirmó el gobernador Adán Augusto López Hernández.

También señaló que no se trata de una ley, sino de reformas a ciertos artículos del Código Penal de la entidad, que se refieren a la extorsión.

El mandatario aclaró que los bloqueos no están tipificados como delito, solo la extorsión, la cual mantenía un penalidad de cuatro a 13 años.

A su decir, el término medio aritmético era menor a cinco años, y quien fuese sentenciado por esto podía salir bajo fianza.

Métodos para extorsionar

En entrevista radiofónica para MVS Noticias, López Hernández dijo que ahora la extorsión tendrá penas de prisión entre 10 y 20 años, pues Tabasco es el estado donde hay mayor incidencia de ese delito en todas sus variantes.

Hoy día existe una modalidad la cual efectúan “pseudo líderes” y “pseudo sindicatos”, que amparados en supuestos oficios extorsionan a las empresas.

La reforma señala que las penas se aplicarán a quien extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas, e impida total o parcialmente el tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar, para ejecutar trabajos de obra pública o privada en las vías de comunicación.

“No son lo mismo”

“Una cosa es protesta social y otra extorsión”, dijo el gobernador. “De presentarse algún movimiento o iniciativa que se oponga a una construcción, si no extorsiona, si no chantajea, si no cobra cuotas, pues no se prefigura el delito de extorsión”.

López Hernández puntualizó que la reforma está destinada claramente para la extorsión, ya que a diario se revisan las penalidades en los casos de mayor incidencia delictiva, con el objetivo de hacer los ajustes legales para su prevención.

Para el exministro José Ramón Cossío, la forma en la cual se redactó esta iniciativa, aprobada ayer en el Congreso de Tabasco, “es una ley muy restrictiva de la protesta social” que debe preocupar a las organizaciones relacionadas.

En entrevista con Carmen Aristegui, añadió que hay precedentes en otro estado por legislaciones similares, con las que se criminalizan las protestas, y que en su momento la Suprema Corte de Justicia declaró medidas inconstitucionales.

Si la Comisión de Derechos Humanos promueve una acción en contra de esta ley dentro de los 30 días siguientes a su publicación, “creo que si bien no todos los artículos, pero sí varios de ellos o varios supuestos podrían declararse inconstitucionales“.

Crítica de la oposición



El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, cuestionó la “Ley Garrote”, que prevé castigos de hasta 20 años de cárcel a quien bloquee carreteras y obstruya obra pública.

En su cuenta de Twitter, expresó que en esa entidad el autoritarismo del régimen morenista pretende callar a la población.

En #Tabasco, el autoritarismo y la intolerancia del régimen Morenista pretende penalizar la protesta y silenciar la crítica ciudadana. Es inadmisible. En @AccionNacional estamos por el orden y el desarrollo que garantiza la libertad de expresión, consagrada en la Constitución. pic.twitter.com/u5Bcpmv53v — Marko Cortés (@MarkoCortes) July 30, 2019

El dirigente panista expresó su desacuerdo con la ley aprobada en el Congreso tabasqueño.

“Es inadmisible. En @AccionNacional estamos por el orden y el desarrollo que garantiza la libertad de expresión, consagrada en la Constitución”, escribió Cortés Mendoza.