Gobernadores en alianza piden facultad para adquirir las vacunas

CIUDAD DE MÉXICO.- Gobernadores de la Alianza Federalista exigieron a la Federación que rectifique para que ellos también puedan adquirir vacunas contra el Covid-19 para los ciudadanos.

Ayer Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que ninguno de los 32 gobiernos estatales podrá realizar compras alternas a la del Gobierno Federal para adquirir la vacuna contra Covid-19.

"La Ley General de Salud estipula que son facultades del Gobierno Federal o de la Secretaría de Salud organizar las medidas de prevención y control con colaboración de autoridades sanitarias estatales", afirmó.

"Hay toda clase de elementos, desde ética, sentido común y de la ley que hacen ver que el aspirar a tener compras fragmentadas no lleva a buen puerto para ciudadanos del mundo, incluyendo al país; entonces no, no es posible", apuntó.