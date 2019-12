Gobierno de Jalisco critica a AMLO (vídeo)

La inauguración de la Feria Internacional del Libro se convirtió este sábado en la plataforma para criticar la política de la Cuarta Transformación encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, según reportan medios de Jalisco.

Dos fueron los oradores que se lanzaron contra el gobierno federal, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, y el presidente de la Feria Internacional del Libro, Raúl Padilla López.

El mandatario estatal recomendó a AMLO “un viraje”, ya que no puede haber una “idea monolítica de lo que significa lo nacional”. Alfaro se mostró enérgico: “No más silencio, no más cabezas agachadas, eso no le sirve a México”, dijo.

Por su parte, Padilla López le reprochó al Presidente los recortes de presupuesto a las universidades.- Megamedia